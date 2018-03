La huelga feminista del 8M: quién, cómo y por qué se para La huelga abarca cuatro esferas: laboral, estudiantil, cuidados y consumo INÉS MARTÍNEZ Logroño Lunes, 5 marzo 2018, 12:58

¿Es legal que haga huelga el 8M? ¿Están convocadas solo las mujeres? ¿Qué tipos de huelga puedo ejercer? ¿Qué se reivindica el 8M?... Son algunas de las preguntas que circulan en la calle respecto al próximo 8 de marzo, día en el que las mujeres, bajo el lema 'Si nosotras paramos, se para el mundo' están convocadas a ejercer la huelga.

La jornada de huelga afecta a cuatro esferas: laboral, estudiantil, cuidados y consumo, y en larioja.com hemos querido aclarar cuáles son sus claves:

1 ¿Quién convoca la huelga del 8M?

La convocatoria oficial parte de las cientos de organizaciones que forman el Movimiento Feminista en España y que se han articulado en la Comisión del 8M. Activistas feministas de todo el país empezaron a trabajar en abril del pasado año, después del 8 de marzo de 2017, para poner en marcha la maquinaria.

Esta vez los sindicatos no son los convocantes, pero su apoyo es fundamental. Respecto a los partidos políticos, Podemos e Izquierda Unida apoyan la huelga de 24 horas, PSOE el paro parcial, y Ciudadanos y el Partido Popular no apoyan la huelga.

2 ¿QUé pide la huelga del 8M?

Reclamar los derechos de todas las mujeres, la igualdad, el fin de la violencia machista, acabar con la brecha salarial o defender la dignidad del trabajo doméstico, entre otros.

3 ¿Qué tipos de paros hay el 8M?

Como explica Sara Naila Navacerrada, portavoz de la comisión 8M, por un lado está la huelga de consumo, que consiste en no ir a comprar; la huelga de cuidados, que consiste en no hacer "todo ese tipo de tareas que parece que hay que hacer por el hecho de ser mujer"; la huelga estudiantil, que convoca a alumnos de institutos y universidades a no ir a clase y la huelga laboral.

4 ¿Cómo puedo ejercer la huelga laboral el 8M?

No es necesario estar afiliado a ningún sindicato y se plantean dos tipos de paros:

CNT, Confederación Intersindical y CGT apoyan el paro de 24 horas (desde las 00.00 horas del día 8) y su preaviso ha sido registrado ante el Ministerio de Empleo que no lo ha impugnado, por lo que ha quedado legalizada en el marco del Derecho de Huelga de los trabajadores.

Por su parte, Comisiones obreras y UGT han hecho oficial su apoyo al paro de dos horas, igualmente legalizados ante el Ministerio de Empleo. Hay variaciones entre los distintos sectores pero en general, llaman a interrumpir la actividad productiva durante dos horas a partir de las 12.00 y a partir de las 16.00 horas. Los paros de mañana y de tarde no son excluyentes, se pueden hacer ambos.

Las mujeres que trabajen a media jornada podrán unirse a la huelga dentro de su horario de trabajo, también a través de paros o de manera general. Las que tengan un horario nocturno estarán cubiertas la noche del 7 al 8 de marzo desde las 00.01 horas, resume Ideal.

Los dos tipos de huelga son legales, están convocados todos los trabajadores y no hace falta avisar de antemano a la empresa, que después descontará la parte proporcional del sueldo. La empresa no puede sustituir su trabajo, una práctica que está sancionada.

5 ¿Están los hombres convocados a la huelga del 8M?

Los hombres pueden hacer huelga pero desde el movimiento feminista piden que el apoyo lo hagan de otra manera. Lo primero, respetar que esta huelga nace de las mujeres y que las protagonistas son ellas. Se trata de evidenciar los huecos que quedan cuando no están. Aparte, también proponen que faciliten a las compañeras de trabajo que puedan parar o, en el caso doméstico, que sean ellos quienes se encarguen de los hijos.

6 ¿Cómo afecta a mi trabajo y sueldo?

No puede haber represalias laborales, como en cualquier otra huelga general. Lo que ocurre es que ese día el contrato queda en suspenso y no se cotiza en la Seguridad Social, se descuenta el salario de ese día más la parte proporcional de las pagas extraordinarias y el descuento se realiza sobre el salario bruto y varía en función de si se opta por paros o huelga general.

7 ¿Dónde se celebra la huelga?

No se trata solo de una convocatoria en España, sino que 77 países están llamados al paro.

En La Rioja, la Coordinadora de la Huelga Feminista en La Rioja convoca una huelga de 24 horas en los cuidados, el trabajo asalariado, el consumo y los estudios. Estará acompañada, además, de una manifestación, a las 20:00 horas, en la que los hombres irán a la cola; y reuniones en la CNT, el Centro Cívico Madre de Dios y la Universidad de La Rioja.