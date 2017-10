'Rioja Laica' entrega 137 solicitudes de apostasía en el Obispado Los congregados ante el obispado, antes de la entrega de las firmas / Justo Rodriguez El portero del Seminario recogió las solicitudes, que piden que se elimine el nombre del firmante de todo registro de la Iglesia Católica BELÉN MARTÍNEZ-ZAPORTA Logroño Jueves, 19 octubre 2017, 20:39

La asociación 'Rioja Laica' entregó este jueves en el Obispado de la diócesis riojana (en el Seminario logroñés) 137 solicitudes de apostasía, es decir, solicitudes para dejar de formar parte de la Iglesia Católica.

Antes de atravesar las puertas del seminario se repartieron entre los presentes las letras que formaron después la palabra Rioja Laica para la foto. En las conversaciones que sonaban en ese momento aparecían las palabras "excomunión", "infierno" y una frase clara: "Vamos a ver si podemos entrar todos".

Y sí entraron todos. "Pasen por aquí!", les animó el portero del Seminario, Gregorio Irazu, que fue finalmente quien recogió las solicitudes.

Justo Rodriguez

A la espera para poder ocupar una sala y entregar los papeles, una joven comentaba que hay un error muy habitual entre los que quieren dejar de formar parte de la Iglesia Católica: "Decides no confirmarte, pero no es suficiente". Aseguró que ella se había informado estos días sobre lo que había que hacer para apostatar a partir que surgiera esta iniciativa entre "un grupo de amigos". En esta idea insistió después el secretario de Europa Laica, Pedro Salguero.

"La gente no lo hace por presión social, familiar, porque no es lo normal", comentaba. Otro de los presentes añadía que "a veces, algunos no lo hacen porque luego se quieren casar por la Iglesia".

La más numerosa

"No se recuerda una renuncia colectiva de la Iglesia católica tan numerosa en todo el Estado español", explicaba Rioja-Laica en una nota que recoge la agencia EFE. La documentación entregada ante la Vicaría General de la Diócesis de Calahorra y la Calzada-Logroño "para su registro y efectos oportunos de baja en los archivos de la institución religiosa". Además, la organización ha aclarado que estas personas no pertenecen a ningún colectivo concreto.

Con la apostasía, han expresado su rechazo a que "existan datos personales suyos en cualquier registro o fichero de datos correspondientes a la Iglesia católica", ahn añadido.

Según la misma fuente, "elegir la adscripción ideológica o religiosa es un derecho incuestionable de todos los ciudadanos", reconocido legalmente en distintos apartados del artículo 16 de la Constitución Española y recogido en el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

El secretario estatal de Europa Laica, Pedro Salguero, ha declarado que esta asociación propugna que "la Iglesia sea tratada igual, ni mejor ni peor, que cualquier otra asociación y disponga de un listado de asociados que permita evaluar con exactitud su número, si desea esgrimirlo a los efectos oportunos".

También pide que el Gobierno garantice la libertad de conciencia de las personas que deseen abandonar una confesión religiosa, tanto si habían ingresado en ella voluntaria como involuntariamente, y arbitre un mecanismo sencillo y rápido para ello, dependiente solo de la interesado.