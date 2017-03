El Congreso rechaza la propuesta del PSOE de concluir la ronda sur de Logroño el 2018

Los proposición no de Ley planteada por el PSOE en la Comisión de Fomento celebrada ayer en el Congreso instando a liberar no más allá del presente ejercicio la ronda sur de Logroño y que tanto las obras como las conexiones estén finalizadas en el 2018 no salió adelante. Los votos en contra de Unidos Podemos y el PP a la iniciativa defendida por César Luena, sumada a la abstención de Ciudadanos, impidieron fructificar una iniciativa que conminaba además a un acuerdo con la concesionaria para adoptar las medidas necesarias para la eliminación de peajes.

LAS FRASES César Luena PSOE «Podemos y el PP han hecho una pinza contra La Rioja y Ciudadanos ha vuelto a lavarse las manos» Emilio del Río PP «El PSOE está engañando a los riojanos porque aunque las obras empiecen hoy no podrán acabar en el 2018» Sara Carreño Unidos Podemos «El tremendo aumento de la siniestralidad hace que lo urgente sea rescatar la totalidad de la autopista»

El también secretario general de los socialistas riojanos afeó la actitud del resto de las principales formaciones ante lo que consideró una actuación «prioritaria para la comunidad». «Podemos y PP han hecho una pinza contra La Rioja y C's se ha lavado las manos», arguyó Luena recordando que su iniciativa replica en idénticos términos -salvo el punto que pedía exponer públicamente los proyectos redactados de la ronda y que ya se ha cumplido- a las que a finales del año pasado se aprobaron tanto en el Parlamento regional como en el Ayuntamiento de Logroño con idéntica distribución de posiciones: apoyo del conjunto de la oposición y rechazo de los populares. «Los acuerdos que toma en La Rioja se convierten en renuncios en Madrid», apostilló en referencia directa al cambio de criterio de la formación morada.

Por el PP, Emilio del Río justificó su negativa a secundar la proposición por el «engaño» que subyace en la petición socialista. «Aunque las obras comiencen hoy es material y técnicamente imposible que puedan hacerse antes de finalizar el 2018 ya que exigen una serie de plazos y fases administrativas», afirmó contraponiendo el compromiso de su partido en este punto con la dejación, a su juicio, del PSOE. «Durante los ocho años de Gobierno central socialista no se hizo nada en relación a la ronda sur y ha sido con un Ejecutivo del Partido Popular cuando se han dado los pasos necesarios para que sea una realidad en breve, cumpliendo todos los trámites necesarios, desde el estudio informativo hasta el periodo de exposición pública del proyecto en el que nos encontramos», indicó un Del Río que lamentó ver tumbado su texto alternativo que pedía incluir la dotación necesaria para impulsar las obras en las Cuentas del 2017 y trabajar de forma conjunta con el Gobierno riojano para implantar nuevas medidas de bonificación de la AP-68. «Si el PSOE no apoya los Presupuestos, estará yendo en contra de La Rioja», advirtió.

Desde Unidos Podemos, Sara Carreño razonó su voto por el rechazo de la enmienda de sustitución presentada y no aceptada instando, entre otros puntos, a desviar de forma inmediata y gratuita el tráfico pesado de la N-232 a la autopista o negociar con la concesionaria la liberación del recorrido completo entre Aragón y La Rioja. «El tremendo aumento de la siniestralidad hace que lo urgente sea rescatar la totalidad de la autopista», defendió la diputada riojana aludiendo a esa misma escalada de los accidentes en los últimos meses para explicar que Podemos haya maximizado su posición respecto a la expresada en octubre en el hemiciclo riojano.