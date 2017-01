La 'noche para contar en un libro' de Jorge Sanz en Logroño

Hay cosas que es mejor imaginárselas que contarlas. O que, apurando, uno puede imaginar, sólo con oir el comienzo, que la historia no puede más que tener un final épico, uno de ésos que mejor están fuera de las cámaras.

Así parece que fue la noche del 11 de noviembre en Logroño. Protagonistas: en una esquina, Jorge Sanz, que al día siguiente participaba en las "Conversarciones en torno al vino" organizadas por La Rioja Capital. En la otra, "The Clams", un grupo exclusivamente femenino de R&B, que ese viernes acababa de tocar en el Biribay logroñés.

Y lo que pasó... Así lo cuenta el actor en una estupenda entrevista con Rafael J. Álvarez que publica este sábado el diario El Mundo. Ahí van, tal cual, pregunta y respuesta;

- Cuénteme ese día de su vida que se podría leer en un libro...

- Hace un mes o así, tenía unas charlas en una bodega en Logroño. Después de 12 horas de ensayo, cogí el coche y me fui a Logroño. Llegué al hotel de madrugada y había un revuelo en recepción porque había un grupo de chicas que venían de tocar en un concierto y la mitad estaban borrachas, de subidón, eufóricas. 'Ah, ¿Y cómo os llamáis?'. 'The Clams'. Las almejas. Y entonces me subí a la habitación y pensé que esto no podía acabar así. Me cogí a Jorgesanz y me eché a la calle con las clams. Jorge Sanz and The Clams en Logroño. Qué quieres que te diga, ja, ja, ja...

Eso, qué queremos que nos diga. Mejor que Jorgesanz nos lo oculte... y nos lo imaginemos.