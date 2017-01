May dice que el 'Brexit' supondrá la salida del mercado único

El Brexit significará la salida del Reino Unido del mercado único de la Unión Europea (UE), afirmó el martes la primera ministra británica Theresa May.

"Lo que propongo no puede significar una pertenencia al mercado único" que nos impediría negociar "nuestro propios acuerdos comerciales", dijo May y anunció que desea un nuevo acuerdo aduanero entre su país y la UE. Advirtió a sus socios europeos contra un acuerdo "punitivo" contra su país una vez que el Reino Unido abandone la UE. Ello supondría un "acto calamitoso que dañaría a la propia" Unión Europea

May abogó por que el acuerdo con la UE sobre el Brexit se "implemente por etapas". "Intentaremos evitar un cambio desestabilizante demasiado brutal" subrayó.

Según ha explicado, no quiere que su país sea "un miembro parcial" o que goce de un acuerdo de asociación o "algo que nos con un pie dentro y otro fuera".

"No queremos una fragilización de la UE" añadió May. La decisión por referéndum de los británicos de abandonar la UE "no es un rechazo a los valores que compartimos (...), no era un intento de dañar a la UE" subrayó May.