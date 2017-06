Pablo Sáinz Villegas graba un disco con Plácido Domingo

El internacional guitarrista riojano Pablo Sáinz Villegas está feliz. Este viernes ha aterrizado en China, como explica a través de una nota que ha enviado a este diario, donde va a debutar este sábado. "¡Qué gran regalo!, dcie en el escrito en el que recuerda que hoy es su cumpleaños.

"Desde hace años he soñado con tocar aquí y me siento afortunado de hacerlo en el Centro Nacional de las Artes de Pekín", explica el artista que afirma que además, "tiene otra gran ilusión que compartir, que el gran Maestro Plácido Domingo me ha honrado con la invitación de grabar un disco juntos".

"He disfrutado cada momento de las sesiones de grabación que hemos realizado en Nueva York y en Londres. Ha sido una experiencia inolvidable y sobretodo una gran inspiración estar a su lado. También ha sido un regalo trabajar junto con nuestro productor Rafa Sardina. Estamos emocionados de poder compartiros pronto este disco y anunciaros más detalles", detalla sobre este último trabajo.

"En el día de hoy me siento muy afortunado por tantas bendiciones", dice en este mensaje en el que, además, da las gracias a todos a quienes se lo ha enviado "por ser parte de este viaje". "Espero veros pronto en alguna parte del mundo", termina,