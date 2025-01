Grabar un audio o hacer un resumen en inglés aumentan el léxico de los estudiantes de quinto de Primaria

La Rioja Viernes, 31 de enero 2025, 10:39 Comenta Compartir

Las tareas de mediación lingüística –como pueden ser grabar un audio o hacer un resumen en inglés, para transmitir de forma simplificada instrucciones orales y ayudar a comprender lo esencial de un texto, respectivamente- incrementan la disponibilidad léxica del alumnado de 5º Educación Primaria de Inglés como lengua extranjera, según se desprende de las conclusiones de la tesis doctoral de María Isabel Antón Crespo.

Desarrollada en el Departamento de Filologías Modernas de la Universidad de La Rioja –en el marco del programa de Doctorado 682D en Filología Inglesa (Real Decreto 99/2011)- la tesis 'Actividades de mediación en un proyecto eTwinning: Impacto en el vocabulario disponible en Inglés como lengua extranjera en Educación Primaria' ha sido dirigida por M.ª Pilar Agustín Llach y ha logrado la calificación de sobresaliente.

El objetivo de la investigación de la doctora Antón Crespo era averiguar si las tareas de mediación lingüística incrementan la disponibilidad léxica de alumnos de inglés como lengua extranjera en Educación Primaria.

Sobre el estudio

El estudio fue realizado con alumnos de 5º de Educación Primaria de dos centros educativos de Castilla y León: uno como grupo de control y el otro como grupo experimental. En este último grupo se realizaron las tareas de mediación objeto de estudio en colaboración con una escuela francesa del Departamento de Marne en el marco de un proyecto de eTwinning.

En su investigación doctoral, Isabel Antón entiende por «disponibilidad léxica» el léxico disponible o conjunto de palabras sobre un tema concreto que un hablante o conjunto es capaz de usar con prontitud.

Mientras que las tareas de mediación son, en el contexto de la enseñanza de idiomas, determinadas actividades y estrategias que derivan en un producto textual, que hacen posible la comunicación entre dos personas o grupos o entre una persona y un texto. Además, pueden ser inter o intralingüísticas: inglés-español/español-inglés o inglés-inglés.

Dado que la mediación es un modo de comunicación frecuente entre personas bilingües y/o plurilingües, la doctora Antón Crespo se cuestionó si este tipo de alumnado (denominado «mediadores ambientales» o «EM») tenía ventaja sobre el resto («mediadores no ambientales» o «NEM» antes y después de realizar dichas tareas.

En sus conclusiones, la tesis demuestra que el alumnado que realizó tareas de mediación durante 9 meses experimentó un mayor incremento en el número total de palabras recuperadas frente a quien no las realizó; y, además, superó la ventaja con la que partían sus compañeros en el pre-test.

Por otra parte, los alumnos «mediadores no ambientales» obtuvieron mayor disponibilidad léxica que los «mediadores ambientales», pero su léxico disponible contenía menor promedio de palabras provenientes de las tareas de mediación que en el léxico de sus compañeros «mediadores ambientales».

Algunas de estas tareas interlingüísticas de mediación escrita (español-inglés) fueron leer una página web para grabar un audio con instrucciones que fueran útiles y claras para los compañeros de equipo (al no tener estos una buena comprensión lectora en inglés o no sabían español y por ello no encontraban una información concreta); o resumir un texto en inglés y adaptar su formato, por ejemplo, de texto informacional a folleto explicativo.