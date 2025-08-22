LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Femigenocidio

Luis Alfonso Iglesias Huelga

Luis Alfonso Iglesias Huelga

Viernes, 22 de agosto 2025, 21:48

En el campo de concentración de Buchenwald cerca de Weimar, la ciudad de Goethe, fueron asesinados unos 50.000 prisioneros durante el régimen nazi. Allí ... estuvo encerrado durante dos años el escritor y político Jorge Semprún quien comprobó cómo desde la valla del campo era posible divisar algunas casas habitadas en las que la vida transcurría con normalidad. Semprún veía a aquellos ciudadanos absortos en sus quehaceres cotidianos y se preguntaba si desde sus ventanas podían apreciar lo que sucedía dentro del campo de concentración. Nada más ser liberado de su encierro, Semprún llamó a la puerta de una de esas casas y cuando sus habitantes creyeron, dado su aspecto, que demandaba comida pidió acceder al interior y comprobó horrorizado que, en efecto, desde allí se veía «todo». Cómo fue posible que la ciudadanía alemana cerrara los ojos ante la barbarie cotidiana de los campos de exterminio nazis es una pregunta que ha superado a su propio contexto histórico y conviene reformularla convirtiéndola en un elemento imprescindible de actual reflexión ética.

