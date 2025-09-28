LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Editorial

La ONU hizo de altavoz

A pesar de su pérdida de influencia, la Asamblea General ha proyectado el drama de Gaza en vísperas de la crucial cita entre Trump y Netanyahu

Diario La Rioja

Diario La Rioja

Domingo, 28 de septiembre 2025, 22:59

La ONU ha ejercido su papel como altavoz de las injusticias en el mundo durante la Asamblea General celebrada la semana pasada en Nueva York, ... a pesar de que no ha partido de ella ni una resolución decisiva sobre el drama de Gaza. Aunque resulte duro de digerir, el mundo sale igual de convulsionado de como entró en la sede de Naciones Unidas. Pero con una excepción que es la que debe hacer perseverar a los países en la tarea compartida de atajar la deriva bélica que sacude a la comunidad internacional. La salvan las voces que, en un ejemplo de dignidad frente a la barbarie, se han levantado desde la tribuna de la cumbre en contra de las crisis humanitarias mundiales, especialmente sangrante en el asedio israelí sobre la Franja. Desde el reconocimiento del Estado palestino, al que se ha sumado Francia de la mano de Emmanuel Macron, a la exigencia para «detener ya esta masacre» que denunció el rey Felipe VI, en un discurso contundente y medido que ha facilitado en España los mensajes contra el genocidio aunque él no llegara citarlo. La ONU ha perdido capacidad de influencia, pero sigue siendo un referente a favor de la multilateralidad, una barrera necesaria frente a la ley del más fuerte.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    ¡Detengan las fiestas!
  2. 2 Aviso amarillo por lluvias y tormentas en La Rioja este domingo
  3. 3

    «Mi vida es igual con velo o sin él»
  4. 4

    San Mateo, otra vez un poquito peor
  5. 5 «Mi madre murió con los pulmones encharcados»
  6. 6 Herido un hombre tras una cogida en un festejo taurino en Rincón de Soto
  7. 7

    Estas son las graves consecuencias que tiene un coma etílico en un chaval de 14 años
  8. 8

    «Nosotros no estamos ni en contra ni a favor del velo, estamos a favor de la ley»
  9. 9

    Valdezcaray pierde otros 2,2 millones de euros en su peor año pese a abrir más días
  10. 10 Quejas sobre el precio de los hinchables y el programa de San Mateo, en el Teléfono del Lector

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La ONU hizo de altavoz