Cartas a la directora

Altercados durante la noche de los sábados

Óscar Luis Cabello

Jueves, 14 de agosto 2025, 21:43

Tengo la sensación de que estamos utilizando, en ciertos casos, los altercados de los fines de semana, que pasan en toda la comunidad, para hacer ... política partidista. Recuerdo que esto pasó hace ya unos años en mi ciudad, cuando en el Ayuntamiento de Arnedo gobernaba el PP y la Delegación del Gobierno estaba en manos del PSOE. Ahora se replica en Calahorra. El pasado martes tuvo lugar una reunión entre la alcaldesa calagurritana y la delegada del Gobierno en La Rioja y, a su vez, había convocada una concentración en repulsa de los actos acontecidos en la ciudad. Hasta aquí, todo bien. Lo difícil de entender es la resolución, las declaraciones ante la prensa y las versiones contradictorias de Beatriz Arraiz y Mónica Arceiz. Mi conclusión es muy concreta: los altercados acaecidos en Calahorra son condenables y las investigaciones policiales y el juzgado pondrán a cada uno en su sitio. Y ahora, hablemos de lo político, que es lo que calienta todavía más el ambiente. Asumo que hay que realizar ciertos trabajos desde la discreción y la cooperación de las Administraciones, porque luego pasa que la gente cree, y con razón, en una amenaza de la seguridad. La política consiste en dar solución a los problemas, y luego los gobernantes presentan a sus ciudadanos el trabajo realizado. Quiero decir con ello que la solicitud pública de una reunión entre dos Administraciones no está bien si es para buscar el culpable y generar incertidumbre entre los ciudadanos. Solo pido tiempo a la gente, veremos qué tenemos este caso, cuáles serán los resultados. Me llegan algunas ideas, oigo cosas raras... Espero que me esté equivocando.

