LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
LS2 Spectrum ls2 press

LS2 lanza el Spectrum, su primer intercomunicador con Inteligencia Artificial

V. D.

Miércoles, 13 de agosto 2025, 12:00

El nuevo intercomunicador LS2 Spectrum, fruto de la colaboración entre LS2 y Midland, marca un hito en el sector al ser el primero en incorporar Inteligencia Artificial para la cancelación de ruido. Pensado para facilitar la comunicación entre motoristas, permite la conexión simultánea de hasta cuatro usuarios, con un alcance de más de 1.000 metros, y más de 500 metros entre cascos de Fibra de Carbono, y una autonomía de conversación activa superior a las 20 horas.

De la alianza entre LS2 y Midland nace el LS2 Spectrum, un dispositivo pionero no solo por su uso de IA, sino también por su diseño SSF (Slim, Strong and Flexible, es decir, Estrecho, Resistente y Flexible), que lo hace adaptable a cualquier casco LS2. Además, cuenta con certificación IP67 de resistencia al agua.

El sistema de audio, fabricado por RCF, incorpora altavoces HD de 40 mm. También destaca por su compatibilidad universal: puede conectarse con intercomunicadores de otras marcas, con teléfonos móviles, GPS y pantallas TFT de motocicletas.

El LS2 Spectrum ya está disponible con un precio recomendado de 159€, y es compatible con todos los cascos LS2 intercom.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Rioja arde por los cuatro costados con hasta ocho incendios declarados en la misma tarde
  2. 2 Fallece un niño de 7 años que veraneaba en Fuenmayor
  3. 3 El marido de Mercedes, la mujer hallada muerta en Los Lirios, encara 22 años de cárcel
  4. 4 Pablo Carbonell se disculpa por su actuación «de pesadilla» en Canales
  5. 5 Controlado el incendio de Albelda de Iregua
  6. 6

    Ochocientas personas se concentran para reivindicar más seguridad en Calahorra
  7. 7 Una redada en un pub de Calahorra acaba con once inmigrantes irregulares detenidos
  8. 8

    La Delegación insiste en que Calahorra es «segura» pero enviará más guardias civiles los fines de semana
  9. 9

    Una mancha en medio de la piscina
  10. 10 Controlados durante la noche todos los incendios que quedaban activos en La Rioja

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja LS2 lanza el Spectrum, su primer intercomunicador con Inteligencia Artificial

LS2 lanza el Spectrum, su primer intercomunicador con Inteligencia Artificial