Perros con tres patas y un solo ojo

Un perro de tres patas. Una mascota de un solo ojo. La cada vez mayor empatía por los animales favorece que aquellos que padecen alguna ... discapacidad, gracias a las atenciones veterinarias y el cuidado de sus dueños, continúen con una vida satisfactoria en lugar de estar abocados a ser sacrificados. «La gente ha cambiado bastante el chip y los animales se adaptan mucho mejor a la discapacidad que los humanos, a quienes, mentalmente, nos cuesta más», declara Manuel Bajo, veterinario especialista en oncología de la clínica Malpica de Nájera.

La mayoría de las amputaciones o extirpaciones de extremidades u órganos se producen por tumores o por causas traumáticas, como atropellos o maltratos. «Un osteosarcoma duele mucho y al día siguiente de amputar una pata los animales salen felices. Lo mismo sucede con un ojo. A los dueños, cuando dudan, muchas veces les cito en la clínica con otro animal que ya haya pasado por lo mismo para que hablen con los otros propietarios y comprueben cómo ha ido», expone el veterinario Manuel Bajo.

Ampliar El veterinario Manuel Bajo posa con la galga Abril, que sufrió la amputación de una pata por un osteosarcoma. Malpica

Claro que no es lo mismo que un chihuahua de apenas 3 kilos se quede sin una pata a que le suceda a un dogo de más de 60, el punto de gravedad cambia y se pueden producir sobrecargas musculares, los perros incluso sufren artrosis tempranas. Por eso hay que tener más paciencia, si cabe, con las mascotas con discapacidad. «El cuidador debe estar comprometido. Una discapacidad no es para todos, los animales necesitan más cuidados y dependen aún más de nosotros», advierte el veterinario.

Es el caso de Collares, un pastor búlgaro de 9 años que, con solo uno, se enganchó una pata en el toldo de una huerta y, cuando lo rescataron, se le había engangrenado. Hubo que apuntar el miembro pero su dueña, la logroñesa Silvina Rivera, asegura que «desde que salió de aquella finca su vida ha mejorado bastante». «Me asusté más yo, porque no había conocido la ciudad ni el asfalto, pero es muy inteligente y lo ha llevado muy bien. Hasta baja las escaleras súper bien», asegura Silvina, quien, frente a su confesada preocupación, subraya que el perro es feliz. «Me lo he llevado al monte y sube las cuestas mejor que yo, siempre por delante y corriendo», asegura la dueña. «Él está encantado, y yo, también encantada», destaca, aunque es consciente de que, con el paso del tiempo, la cadera del animal se verá afectada.

Ampliar Silvina posa con Collares y Ana, con Coma en el parque del Iregua de Logroño. D.M.A.

«Vive como si tuviera los dos»

La historia de Coma, un pointer tuerto de apenas 10 meses, es, si cabe, aún más trágica. «Se lo encontró mi sobrina en el campo, en Torrecilla en Cameros, dentro de un saco de pan con sus hermanos, algunos de ellos ya muertos, todavía con el cordón umbilical», recuerda su dueña, Ana Martínez. A los dos cachorros que se mantuvieron con vida los llamaron Punto y Coma, aunque solo sobrevivió el segundo. Y todavía no acabó ahí la tragedia, con apenas unas semanas de vida, criado a biberón, sin haber abierto aún los ojos, empezaron a sangrarle las cuencas. Al parecer sufrió una infección, de manera que no desarrolló uno de los globos oculares y, más de un año después, fue operado para extirparle el ojo y cerrarle el párpado para evitar más problemas.

«Como nació ya sin un ojito, vive como si tuviera los dos. Cuando era más pequeño sí se chocaba a veces pero ahora ya no tiene mayor dificultad, es un perro súper bueno, sociable y con mucha energía», describe Ana Martínez. Solo cuando juegan con él tirándole una pelota o un palo puede que no lo perciba porque la vista de los perros es muy lateral y solo con los dos ojos se completan los 240 grados que alcanzan, por eso es recomendable jugar con objetos sonoros que puedan perseguir no solo por la visión, también por el oído.

«Cuando se hacen mayores se vuelven desconfiados. También pasa con los ciegos, que hay que hablarles para que sepan que estás ahí, cambiar la manera de estar con ellos, repetir recorridos en los paseos para no despistarles...», aconseja Manuel Bajo.