Los gatos 'paracaidistas'

Empieza el calor y es inevitable abrir las ventanas. Cuando contamos con una mascota, hay que pensar que esto puede suponer no solo un alivio ... por el descenso de temperatura que puede favorecer en el domicilio la ventilación, también un peligro. Un animal asustadizo, ante cualquier ruido, puede buscar una vía de escape y encontrarla por la ventana. Y, en concreto, un gato puede dejarse llevar por la tentación e intentar cazar un pájaro o un mosquito y caer. Pero, a pesar del dicho popular, los gatos no tienen siete vidas.

Una mala caída puede provocarles una grave lesión o, si no les pasa nada importante, también se pueden perder porque la mayoría de los felinos no salen de casa y el exterior es un mundo desconocido para ellos. Victoria León, presidenta de la asociación Colonias Felinas, recomienda, para evitar incidentes, colocar mosquiteras en las ventanas, algo que no solo nos librará de los insectos, también favorecerá la seguridad de nuestra mascota. «No son caras y dan mucha tranquilidad», advierte Victoria León. «Cuando te vas de casa y no puedes estar pendiente lo ideal es cerrarlo todo, sobre todo si, quizá, vives de alquiler y no puedes hacer obra», expone Victoria León.

Por otra parte, en los balcones es más complicado colocar mosquiteras, así que es más efectivo instalar un vallado o enrejado. «No solo por querer cazar, los gatos pueden estar en la ventana, asustarse por un ruido y caer a la calle. Es más frecuente de lo que parece. Y más grave. No hace falta caer de un noveno para hacerse daño, algún gato se ha caído de un primero y se ha matado», informa Victoria León. Desde Colonias Felinas ya contabilizan cuatro caídas este año de gatos que han dado en adopción, más otros ocho que la propia Victoria León, veterinaria de profesión, ha atendido en la clínica en la que trabaja.

Ampliar Dos gatos en un balcón con enrejado. Victoria León

«Es bastante frecuente que se produzca el fenómeno del 'gato paracaidista' en primavera y verano. Muchos caen a la calle y no se encuentra al dueño porque no tienen microchip», especifica León. A este respecto hay que recordar que la Ley de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales obliga a identificar a los animales de compañía, por lo que los gatos, al igual que los perros, aunque los felinos no salgan habitualmente de casa, es obligatorio que cuenten con microchip.

Al margen, las lesiones más habituales en gatos que han sufrido una caída es la fractura de dientes, paladar, patas y cadera, así como los traumatismos con consecuencias neurológicas las más graves, si bien también pueden ser mortales. «Por mucho que sean ágiles, a veces no les da tiempo a colocarse bien o se encuentran con un tendedero o un coche, lo que agrava la caída», advierte León. Si nuestro gato ha sufrido una caída es conveniente que acudamos al veterinario para que lo exploren y se puedan detectar posibles lesiones internas aunque externamente parezca ileso.

Ampliar Bonito, en el balcón, cn una malla de protección. María Marín

Ventanas abatibles

También hay que tener en cuenta un importante peligro para los gatos: las ventanas abatibles. Son aquellas que, precisamente para evitar peligros, se abren en vertical en lugar de en horizontal, y aunque parezca que un gato no cabe por el hueco que deja la ventana, precisamente eso puede provocar que el animal se quede atascado y se lesione.

Desde las clínicas veterinarias AniCura advierten de que «cualquier gato es susceptible de caer al vacío, no hay predisposición por raza o sexo, puede que un animal sin esterilizar quiera salir de casa porque huela el celo de una hembra o que sea muy activo y sufra este tipo de accidentes». Y no tienen siete vidas, solo tienen un gran sentido del equilibrio, son flexibles y hábiles. Entonces, si no tenemos mosquitera y no podemos ponerla, ¿cómo ventilamos la casa sin peligro para nuestra mascota? Es sencillo, por habitaciones, dejando al gato en la que esté cerrada, mientras aireamos el resto de las estancias.