Nueva añada de Lalinde, el primer vino de Lalomba de Ramón Bilbao

Finca Lalinde es un rosado de garnacha (90%) con viura (10%) de viñedos propios en la sierra de Yerga

La Rioja

Jueves, 11 de septiembre 2025, 07:46

Ramón Bilbao celebra su décima vendimia desde la creación de Lalomba, su proyecto de vinos de finca con el propósito de dar voz propia a los pagos más singulares y expresar la esencia de paisajes, suelos y variedades. Lalomba nació con Finca Lalinde, un single vineyard rosado de guarda elaborado con garnacha procedente de viñedo en altura situado en Monte Yerga, en Rioja Oriental. Ramón Bilbao presenta ahora la nueva añada, 2024, de este rosado icónico.

