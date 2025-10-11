La cosecha de vino de Rioja 2025 rondará los 224 millones de kilos y será la más corta del siglo

La cosecha 2025 será la más corta del siglo XXI. Lo fue la de 2024 y volverá a serlo ésta, tal y como se esperaba. A fecha del jueves se había recogido casi 219 millones de killos de uva (185 de tintas y 33,5 de blancas), con una docena de bodegas aún abiertas, por lo que la cosecha final rondará los 224 millones de kilos de uva, según las estimaciones (276 millones en 2024).

El Consejo Regulador espera que este año, en el que se cumple el centenario de la Denominación de Origen Calificada (DOCa), sea una añada para recordar por su «extraordinaria calidad». Así lo explicó ayer la directora del Órgano de Control del Consejo Regulador de la DOCa Rioja, Alejandra Rubio Gil a la agencia Efe en la recta final de esta vendimia, en la que se ha recogido «una uva muy sana, con la piel muy firme y muy tersa».

En este departamento técnico del Consejo Regulador «estamos muy contentos con lo que ha entrado en las bodegas» y con los primeros descubes, que reflejan la presencia de «unos vinos aromáticamente limpios, sin perfiles herbáceos».

Será una cosecha corta en producción respecto a añadas anteriores, previsiblemente un 20% inferior a la de 2024, que alcanzó los 276,4 millones de kilos de uva recogidos, de los que 275,1 fueron amparados en esta Denominación, cuyas 66.797 hectáreas de viñedo se extienden por La Rioja, País Vasco y Navarra, donde operan 13.000 viticultores y unas 600 bodegas.

Ha sido una cosecha corta en volumen, pero larga en su desarrollo, ya que la recogida comenzó el pasado 13 de agosto con la uva blanca de la zona oriental. La meteorología también ha sido bastante propicia para la evolución de la uva, con apenas lluvias, lo que ha facilitado las tareas de recogida y que ésta se haya alargado hasta estas fechas.

La cosecha ha llegado a su recta final con menor volumen por problemas de fertilidad, la cosecha en verde, los efectos nocivos del mildiu y el pedrisco en muchas zonas de Rioja, que han propiciado una reducción de rendimientos. En este contexto, la directora técnica agradeció «la profesionalidad y esfuerzo de los viticultores» durante todo el ciclo vegetativo y la recolección de la uva.