Sala de barricas de Bodegas Riojanas en sus instalaciones de Cenicero. Sonia Tercero

Bodegas Riojanas propone ampliar capital en 8 millones para enderezar su situación

La compañía reduce en seis meses su deuda con entidades de crédito en 750.000 euros y ahora asciende a 24,7 millones, con vencimiento en 2028

Juan Carlos Berdonces

Juan Carlos Berdonces

Logroño

Viernes, 10 de octubre 2025, 07:11

Hay luz al final del túnel en Bodegas Riojanas, la centenaria empresa de Cenicero que a finales del pasado año alcanzó un acuerdo con los ... bancos para reestructurar su deuda y en consecuencia actualizar los pagos pendientes a sus proveedores que habían quedado pendientes desde la cosecha de 2023. La deuda, que ascendía a 31 de diciembre de 2024 a 25,52 millones de euros con las entidades de crédito a corto y largo plazo, se reducía en casi 750.000 euros según el último informe presentado, a 30 de junio de 2025, ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

