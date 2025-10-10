Bodegas Riojanas propone ampliar capital en 8 millones para enderezar su situación

Hay luz al final del túnel en Bodegas Riojanas, la centenaria empresa de Cenicero que a finales del pasado año alcanzó un acuerdo con los ... bancos para reestructurar su deuda y en consecuencia actualizar los pagos pendientes a sus proveedores que habían quedado pendientes desde la cosecha de 2023. La deuda, que ascendía a 31 de diciembre de 2024 a 25,52 millones de euros con las entidades de crédito a corto y largo plazo, se reducía en casi 750.000 euros según el último informe presentado, a 30 de junio de 2025, ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Y aunque la situación del sector, tal y como admitía ayer el presidente del consejo de administración de Bodegas Riojanas, Santiago Frías, no es «especialmente positiva», en la compañía vitivinícola, que cotiza en el mercado continuo bursátil, quieren mirar al futuro «con optimismo», a diferencia de hace apenas un año. El consejo de administración ha convocado para mediados de noviembre una junta general extraordinaria de accionistas en cuyo primer punto del orden del día incluyen una propuesta con voluntad de enderezar su situación: el aumento del capital social en un máximo de ocho millones de euros mediante la emisión y puesta en circulación de un máximo de 10.666.666 nuevas acciones ordinarias.

Además, «habrá una delegación en el consejo de administración, por el plazo de cinco años, de la facultad de emitir obligaciones o bonos canjeables» que se puedan convertir por acciones de la sociedad, añadió Frías. Con esta futura ampliación de capital se busca «reforzar la estructura de la compañía», dijo, mirando hacia atrás a esa refinanciación de la deuda –el vencimiento con las entidades de crédito es hasta 2028– pero sobre todo poniendo el foco en el futuro, «buscando la forma de crecer para mejorar la situación».

Cliente nacional

El presidente de Bodegas Riojanas habla de «nuevos retos», de proyectos e inversiones al fin y al cabo, pero sin ofrecer más pistas porque «nuestra información la debemos trasladar en primer lugar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores». En sus resultados del primer semestre de este año las ventas han ascendido a 5,08 millones de euros –un millón y medio de botellas–, sensiblemente inferiores a las del periodo enero-junio de 2024, cuando llegaron a 5,69 millones. España fue el mercado principal con 3,53 millones en compras, casi el 70% del total.

Las existencias de la compañía de Cenicero –el grupo tiene también bodegas en Zamora (Toro) y Galicia– representan 34,38 millones de euros entre vinos en proceso de crianza y envejecimiento de ciclo largo, principalmente, además de materias primas o vinos ya listos para salir al mercado. Monte Real o Viña Albina son dos de sus principales referencias.