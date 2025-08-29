Alejandra Gil, nueva directora del Órgano de Control del Consejo Regulador Rubio es Ingeniera Técnica Agrícola, cuenta con un Grado Superior en Vitivinicultura, formación especializada en Análisis Sensorial del Vino y Enología, así como un Máster en Tecnología, Gestión e Innovación Vitivinícola

Viernes, 29 de agosto 2025, 14:44 Comenta Compartir

El Consejo Regulador ha designado a Alejandra Rubio Gil como nueva directora del Órgano de Control de la Denominación de Origen Calificada Rioja.

Rubio, quien asume la responsabilidad de liderar las labores técnicas, de control y certificación del organismo —claves para garantizar la calidad y el prestigio de los vinos de Rioja—, es Ingeniera Técnica Agrícola, cuenta con un Grado Superior en Vitivinicultura, formación especializada en Análisis Sensorial del Vino y Enología, así como un Máster en Tecnología, Gestión e Innovación Vitivinícola.

La vinculación de Rubio al área técnica del Consejo Regulador se remonta a más de 20 años, y desde 2020 se desempeña como veedora titular del Servicio de Control, lo que representa un nuevo ejercicio de promoción interna en el organismo. Su profundo conocimiento del sector garantiza la continuidad de proyectos de alta complejidad técnica impulsados en los últimos años, así como la alineación con el compromiso por la calidad, la excelencia y la transparencia que define la labor de la institución.