El verano que une generaciones en Logroño

En la plaza Tomás y Valiente, a las diez de la mañana, mayores y pequeños se han dado cita para compartir risas, música y movimiento. ... Se trata de una nueva jornada de 'Despierta con Logroño Acompaña', que por primera vez en este verano ha tenido un carácter intergeneracional. La idea es que las diferencias de edad se diluyan en juegos, bailes y algún que otro abrazo espontáneo.

El programa, impulsado por las concejalías de Servicios Sociales e Infancia y Juventud del Ayuntamiento de Logroño, es un éxito, a juicio de la edil Patricia Sainz. La concejala de Servicios Sociales ha recordado que la actividad empezó «en 2023 con 281 participantes. El año pasado fueron 336 y este verano, sin haber terminado, ya superamos los 440».

'Logroño Acompaña' nació con un objetivo claro: luchar contra la soledad en la personas mayores. Lo que empezó como una actividad de prevención social ha pasado a ser un pequeño acontecimiento vecinal, en el que las plazas se llenan de vida, amistad y compañía. «La vida en verano no debe parar», ha dicho Sainz. «No solo tenemos que cuidarles físicamente, también emocionalmente. Esto es una excusa para pasarlo bien y encontrar amigos, y está funcionando».

María Jesús, una de las asistentes, sonriente tras una de las sesiones de baile, ha explicado que «esto me obliga a salir de casa, a arreglarme, a hablar con la gente. El ejercicio y la compañía me hacen sentir muy bien».

La actividad ha contado con la participación de los niños de la ludoteca municipal El Escondite. Para muchos de estos pequeños, la experiencia ha sido su primer contacto con personas mayores que no sean de su entorno familiar como son los abuelos.

Iago, un niño de 9 años, ha contado que hacen «ejercicios y bailes. Es muy divertido. Es muy importante estar con las personas mayores porque a veces no podemos ver a nuestros abuelos y hay que cuidarles».

Laura Rivas, concejala de Infancia y Juventud, ha destacado el objetivo de este proyecto: «No solo los mayores enseñan a los niños, también ellos enseñan a los adultos. Les ayudan con la coordinación, la memoria y a cambio, los mayores les transmiten sus vivencias. Es un intercambio de valores precioso».

Una de las monitoras también ha subrayado la conexión que hay entre los más pequeños y los mayores. «La interacción entre niños y abuelos es maravillosa. Surgen complicidades espontáneas. Es una forma muy bonita de trabajar la educación en valores», ha resaltado.

Detrás de esta actividad hay un equipo de psicólogas especializadas no solo en dinamizar sino también en detectar casos de soledad o vulnerabilidad. A partir de ahí, se pueden derivar a otras intervenciones más individualizadas. «La actividad es libre y gratuita, pero llevamos un control porque tiene un fondo más profundo que el lúdico», ha explicado Sainz. «Trabajamos la prevención, pero también la detección».

Los ejercicios están adaptados a las capacidades de cada persona y mezclan actividad física, memoria y, sobre todo, trabajan con las emociones. Porque como ha dicho una de las asistentes, «los niños nos dan la vida. Son muy alegres y estar con ellos te presta una energía especial».

La buena acogida tanto entre los niños como los mayores deja claro que hay algo más que ejercicio. También hay comunidad, ternura y ganas de aprender. «Ya vine el año pasado, me gustó y sigo viniendo. Conozco gente nueva, me río, me muevo. Es lo que necesito. A mí con estar al aire libre y pasarlo bien ya me vale», ha comentado una de las participantes. Logroño ha encontrado en este programa una forma de despertar algo más que el cuerpo cada mañana de verano.