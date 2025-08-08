LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Pequeños y mayores jugando en la plaza Tomás y Valiente. A. L.

El verano que une generaciones en Logroño

El programa 'Despierta con Logroño Acompaña' reúne a niños y personas mayores con actividades en distintas plazas de la ciudad

Lucía García-Blanco

Viernes, 8 de agosto 2025, 13:38

En la plaza Tomás y Valiente, a las diez de la mañana, mayores y pequeños se han dado cita para compartir risas, música y movimiento. ... Se trata de una nueva jornada de 'Despierta con Logroño Acompaña', que por primera vez en este verano ha tenido un carácter intergeneracional. La idea es que las diferencias de edad se diluyan en juegos, bailes y algún que otro abrazo espontáneo.

