El cobro por usar el piano del auditorio de Logroño en actos benéficos y gratuitos trae cola

Javier Campos Logroño Sábado, 10 de mayo 2025, 08:26

«La sorpresa fue mayúscula cuando me dijeron que habían empezado a cobrar una tasa por el uso del piano del auditorio... Lo entendería si fuese un acto con ánimo de lucro, pero en cualquier concierto solidario o gala benéfica me parece indecente». Elena Aranoa ha sido la primera en levantar la voz, pero no la única que no sale de su asombro ante semejante decisión.

La cantante, que este domingo protagonizará junto a una decena de artistas un concierto solidario por Palestina –organizado por Acampada por Palestina y Amistad Palestina La Rioja, y cuya recaudación se destinará a Unrwa, que trabaja en el envío de ayuda humanitaria–, ante tal «sinsentido», aspira a ser escuchada y que el Ayuntamiento se replantee algo que, a su juicio, no se entiende.

Como tampoco lo entendieron en su día, por citar un caso más, en el IES Batalla de Clavijo, cuyos alumnos pusieron en escena un curso más su tradicional musical –hasta en una triple sesión– y al citado instituto público se le cobró tras años pudiendo hacer uso tanto del espacio como del piano de manera gratuita precisamente por su carácter cultural-educativo (conciertos, recitales, teatro, danza, proyecciones, conferencias…) sin ánimo de lucro. «¿Recaudar tratándose como se trata de causas así?», se preguntan.

«Por la utilización del piano se aplicará un precio público por importe de 278,30 euros (IVA excluido)». La frase, incluida por vez primera este 2025 dentro de las tarifas establecidas para el uso del auditórium municipal, pasó desapercibida en su día entre los 322 folios que componen las ordenanzas fiscales. Nadie reparó en ella y, sin embargo, tras estos primeros meses del ejercicio, ya han sido varios los colectivos y particulares que se han visto sorprendidos por el nuevo precio público, que no diferencia el tipo de acto que sea y ha provocado quejas y no poco malestar.

Casi 300 euros por tocar un piano que, casualidades del destino, está trayendo cola. Así, que desde el pasado 1 de enero se cobre por el instrumento 'de cola' del citado auditorio del Consistorio capitalino, espacio integrado en el mismísimo edificio de Moneo, aunque se toque en actos con carácter gratuito o benéfico, va acumulando críticas.

Hasta el año pasado, algo que también se mantiene en este, por la cesión del auditorio se aplicaban una serie de precios, debidamente actualizados para 2025, y que van desde los 476,85 a los 1.102,79 euros para actividades «comerciales o lucrativas». Tales tarifas siguen sin aplicarse «cuando el acceso a la sala tenga carácter gratuito o benéfico», pero sí que se ha incluido la utilización del piano para todos sin distinción.

Desde el Ayuntamiento se informa de que la tarifa responde, entre otros, a la operación de afinar el piano; que al encargárselo a una empresa externa por falta de medios desde la Administración local se ha optado, definitivamente, por contemplarlo como una tasa más. «Todos los recursos propios siguen siendo gratuitos para este tipo de actos, pero el uso del piano, por lo que supone su mantenimiento, no», precisan.

Nadie acierta a comprender, pese a la explicación, el porqué de la tarifa. Se duda del precio del servicio y de la necesidad de afinación tras cada uso. En cualquier caso, el interés de las críticas es que el gobierno local no dé la nota y «evite ruidos» innecesarios.

Temas

Logroño

Palestina