El PSOE acusa al gobierno local de «olvidar los barrios de la ciudad» Kilian Cruz considera que «no se abordan las reivindicaciones» y reprocha al alcalde porque «no se sabe nada» del plan que anunció

EFE Martes, 16 de septiembre 2025, 20:18

El concejal socialista de Logroño Kilian Cruz acusó este martes al alcalde, el popular Conrado Escobar, de «olvidar a los barrios, de no abordar su personalidad, aspiraciones, reivindicaciones y problemas», por lo que cree que «el PP está dejando morir los barrios que integran las Juntas de Distrito».

Cruz criticó en una nota de prensa que «no se busquen soluciones al cuello de botella de las Mesas de Barrio» y que «no se informe a las entidades ciudadanas del grado de ejecución de las propuestas solicitadas».

Tras dos años del Gobierno local presidido por Escobar, «nada se sabe de una de sus medidas estrella, el Plan Anual de Barrios del Pacto con Ñ», según el concejal socialista, quien pidió al alcalde que «se deje de palabrerías, cumpla sus compromisos y explique cuál es su modelo de ciudad, si es que tiene alguno».

También se refirió a que el PP evita el análisis y el debate sobre el modelo participativo de las Juntas de Distrito, lo que conlleva que «estén languideciendo en estos dos años de legislatura de Conrado Escobar».

Ello, añade Cruz, ha provocado las quejas reiteradas de los colectivos ciudadanos que participan en las Juntas de Distrito.

Se refirió a que se impide la participación ciudadana en las Juntas de Distrito, dado que «todo aquello que suena a participación es algo que aborrece el Ayuntamiento del PP».

Asimismo, subrayó que en las Juntas de Distrito no se deja hablar a los concejales que forman parte de ellas y se trata con «displicencia» a los vecinos que acuden.