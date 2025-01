Protección a los arrendadores y la calidad de la enseñanza, hoy en el Teléfono

La Rioja Viernes, 24 de enero 2025, 15:04 Comenta Compartir

Perros molestos en un bar

Una logroñesa inicia hoy la sección con una queja «por la entrada de perros» en la calle Marqués de la Ensenada. Según dice, en el local entra mucha gente y suele haber entre cuatro y cinco perros, sobre todo por la mañana. Asegura que los animales, algunos de grandes dimensiones, «no nos dejan vivir entre ladridos, correas, movimiento para ir con otros perros...». La mujer considera que «no es correcto» que dejen entrar a los perros y pide por favor que se corrija ese comportamiento. .

Agradece que le pidan disculpas

Fernando agradece el comportamiento de un centro comercial que a raíz de una queja sobre los baños y la salida por las cajas sin compra se puso en contacto con él para pedirle disculpas. «Me han dado explicaciones y se han disculpado y lo mismo que critico, tengo en cuenta cuando piden perdón».

Multa a un vehículo que no es suyo

Seguimos con otra lectora que dice sentirse sorprendida porque una persona ha recibido una multa de un radar fijo de la Policía Local referida «a un vehículo que no es suyo ni conoce». Es por ello que «agradecería que la Policía explique cómo puede ocurrir eso, si es que hay alguna explicación al respecto».

Reflexión sobre la enseñanza

Nos mantenemos en la capital riojana, ahora para trasladar el mensaje de un profesor jubilado que se pronuncia sobre una noticia en la que aparecía María, una antigua alumna del Divino Maestro, que afirmaba respecto a las generaciones actuales que los estudiantes sacan buenas notas, aunque no sepan nada. «Mi reflexión entonces –señala el autor de la llamada– es si alguien me podría decir quiénes son los responsables últimos de esta realidad, de que a pesar de que no sepan nada saquen buenas notas».

Una canción de Purón para el himno logroñés

El asunto del himno de Logroño retorna al Teléfono del Lector por boca de otro vecino de la ciudad que plantea cambiar el actual porque le parece «muy anticuado y no representa a una ciudad moderna». El comunicante propone la canción 'Beber un Rioja', de Chema Purón, que le parece «más elegante y apropiado» para reproducirlo en eventos como el chupinazo de fiestas o cualquier evento importante en la capital.

Bicicleta en el servicio de Cardiología

Directo y conciso es el mensaje que nos deja otro ciudadano sobre la atención sanitaria: «Me parece vergonzoso que el servicio de Cardiología del Hospital San Pedro no cuente con una bicicleta para hacer la prueba de esfuerzo con las personas que estamos incapacitadas para hacer este examen en la cinta de correr porque tenemos problemas de rodilla, cadera o cualquier otro».

Protección a los arrendadores

Damos ahora un salto hasta Alberite, desde donde llama otra vecina que se queja por el comportamiento de una inquilina en un piso de su propiedad. Según dice, hace ya un año que le dieron el aviso para que desalojara la vivienda porque sus hijos quieren vivir en ese piso y su arrendataria se niega a ello y ha buscado un abogado. «Además, dejó de hacer la limpieza de la escalera y dejó de pagarme el agua». Una situación que le conduce a la siguiente conclusión: «No deberíamos esperar a qué pase esto, los propietarios estamos hartos, necesitamos que se nos defienda».

... y La Guindilla Tres años con este vallado de obras en San José

«Tres años con este vallado de obras en la plaza de la iglesia de San José y ahora el Ayuntamiento se acuerda de este barrio para poner la zona de bajas emisiones», clama un lector. «Lo peor que se le puede hacer a una persona o grupo es ningunearlo y que se sienta invisible», dice. «A ver si conseguimos algo, pero se puede hacer una profecía: no van a hacer nada», concluye.

