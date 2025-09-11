Los vinos desalcoholizados centran la sesión del Curso de Verano sobre nuevos desafíos del sector del vino Los ponentes abordarán cuestiones como los aspectos legales, las posibilidades de desarrollo en la DOCa Rioja de vinos desalcoholizados, la normativa de la UE sobre su producción y comercialización y el consumo moderado de vino

El Curso de Verano 'Nuevos desafíos en el sector del vino: sostenibilidad en el viñedo y vinos desalcoholizados' de la Universidad de La Rioja dedica este viernes, su segunda y última sesión a los vinos desalcoholizados.

En concreto, los ponentes abordarán cuestiones como los aspectos legales, las posibilidades de desarrollo en la DOCa Rioja de vinos desalcoholizados, la normativa de la UE sobre su producción y comercialización y el consumo moderado de vino.

Organizado por el Proyecto Enorregioìn–Campus Internacional del Vino del Gobierno de La Rioja, pretende abordar dos retos a los que se enfrenta la DOCa Rioja: los cambios en las tendencias de consumo, en particular al vino desalcoholizado, y el cambio climático.

El Curso de Verano 'Nuevos desafíos en el sector del vino: sostenibilidad en el viñedo y vinos desalcoholizados' está dirigido por el catedrático de Derecho Civil, Ángel Sánchez Hernández, junto con María de los Ángeles Nalda Murga, letrada del Consejo Regulador DOCa Rioja.

Desde el CIVA (Centro de Investigación Aplicada y Multidisciplinar del Vino y de la Agroalimentación en la Universidad de La Rioja), el objetivo es impulsar una transformación verde y digital que mejore su competitividad por la vía de la reducción de costes, la eficiencia en consumos, la minimización del impacto de las actividades en toda la cadena de valor, la mejora global de la imagen de marca, el reposicionamiento del producto y la consolidación como destino turístico, industrial y de generación de conocimiento de referencia mundial.

PROGRAMA

Viernes 12 de septiembre de 2025

9:00 horas Ponencia. Vinos desalcoholizados: algunos aspectos legales

Prof. Dr. Ángel Sánchez Hernández. Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de La Rioja

Director del Centro de Investigación Aplicada y Multidisciplinar del Vino y de la Agroalimentación en la Universidad de La Rioja

Académico Correspondiente de la Real Academia de Doctores de España y de la Real

Academia de Jurisprudencia y Legislación de España

Secretario Académico de la Unión Mundial de Agraristas Universitarios

10:00 horas Ponencia: posibilidades legales de desarrollo de los vinos desalcoholizados en la D.O.Ca. Rioja

D.ª Marian Nalda Murga. Abogada del Ilustre Colegio de Abogados de La Rioja

Letrada de la Asesoría Jurídica del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja

Ha sido profesora, entre otros, en el Master de Enología de la Universidad de La Rioja y en el Máster de Sumillería y Enomarketing del Basque Culinary Center de la Universidad de Mondragón

11:00 horas Pausa

11:15 horas Conferencia plenaria: la normativa de la UE sobre producción y comercialización del vino sin alcohol y las opciones en Italia en su aplicación

Dott.esa Giuliana Strambi. Doctora en Derecho Agrario

Que pertenece: Consiglio Nazionale delle Ricerche. Investigadora de la Sección de Derecho Agrario Internacional y Comparado (DAIC) del Instituto de Estudios Jurídicos Internacionales. Florencia. Italia

12:30 horas Mesa redonda y coloquio: del consumo moderado del vino al 0,0

Modera:

D. Alberto Gil Gil. Periodista y escritor

D. Carlos Echapresto. Premio Nacional de Gastronomía al mejor Sumiller de España en el año 2016

Copropietario del Restaurante «Venta Moncalvillo»

D. Ricardo Arambarri Pérez. Director de exportación de la compañía de vinos 'Grupo Vintae' desde 2006

Fundador de 'Wine Fandango' Logroño

D.ª Rosa Durban. Directora de La Alcoholera, Cenicero, La Rioja

D. Javier Arizcuren Casado. Arquitecto. Viticultor. Bodegas y viñedos Arizcuren

14:00-14:15 horas Clausura

Proyecto Enorregión-Campus Internacional del Vino

La creación del Campus Internacional del Vino es una de las líneas de actuación prioritarias del proyecto estratégico Enorregión-Campus Internacional del Vino, impulsado por el Gobierno de La Rioja, que incluye actuaciones en distintos ámbitos, entre ellos, el fortalecimiento e internacionalización de la oferta formativa actual, la transferencia de conocimiento al sector productivo y la organización de cursos de especialización y divulgación.

El proyecto Enorregioìn tiene por objetivo, entre otros, la transformación verde y digital de la cadena de valor del vino. Para ello, dos de los ejes prioritarios de actuación se centran en la generación de conocimiento para lograr el liderazgo en investigación, desarrollo e innovación en el ámbito del vino y la formación en diferentes niveles educativos y en diversas modalidades en el campo del vino.

La Universidad de La Rioja juega un papel fundamental como socio estratégico para el desarrollo de actividades formativas y de transferencia de conocimiento en el ámbito del sector vitivinícola, con impacto nacional e internacional que conformarán el Campus Internacional del Vino.