Críticas al concierto de San Mateo y mal olor en Logroño, en el Teléfono del Lector de hoy

La inscripción para las calderetas

El Teléfono del Lector de hoy comienza con una queja relacionada con San Mateo y, más en concreto, con la inscripción para el popular concurso de calderetas. «Se ha preparado un follón en el Ayuntamiento de muchas narices», advierte José Luis, un vecino de Logroño que había acudido al Consistorio a formalizar su participación en el certamen. Lamenta haber tenido que hacer «una fila terrorífica» y que, al llegar a la meta, le hayan pedido el DNI de todos los integrantes de la cuadrilla. «Esto no se ha hecho nunca, es un auténtico disparate y me parece tercermundista total», enumera quejoso.

Agradecimiento a Oncología

Ignacio protagoniza la siguiente llamada de la sección. Quiere lanzar un agradecimiento tanto al personal del Hospital de Día del San Pedro como a todos los que forman parte del servicio de Oncología por «el trato dispensado a Montse» durante toda su enfermedad. «Han sido todos muy amables y les estamos muy agradecidos», señala. «Muchas gracias por la atención recibida, le hicisteis mucho más llevadera a Montse su enfermedad», reitera el remitente.

Olor «insoportable» en Logroño

Un lector quiere quejarse del «olor insoportable» que hay en Logroño estos días. «Es algo impresionante, te despiertas a medianoche y te llega el olor desde la ventana contraria a la habitación en la que estás durmiendo», señala antes de decir que «en cuanto viene el aire de Viana» la situación se agrava. «Te dan hasta arcadas», remata al tiempo que pide a los políticos que se preocupen por la salud de los ciudadanos.

«Ni que fuera Bruce Springsteen»

Retomando las fiestas de San Mateo, un remitente hace referencia a uno de los asuntos que, año tras año, genera más controversia: el de los conciertos. Este año ha vuelto a suceder así y, por ello, este lector se pregunta «cómo es posible que el Ayuntamiento de Logroño se gaste un dineral en un solo concierto de un artista que estuvo en Actual en enero», refiriéndose a Mikel Izal. «Ni que fuera Bruce Springsteen», apostilla para preguntarse después «¿quién se queda con el dinero?». «Exijo al alcalde que explique las partidas», finaliza.

«Dejadez» en el parque de los Enamorados

Desde Logroño llega una nueva llamada. En esta ocasión, el protagonismo es para la situación en la que se encuentra el parque de los Enamorados de la capital riojana. El remitente lamenta «la dejadez» existente en ese enclave y la escasa presencia policial. «Jóvenes bebiendo a las seis de la tarde, cristales en el suelo, poca limpieza, mala iluminación e infraestructuras deterioradas y en desuso, siendo peligrosas», enumera para dar consistencia a su tesis.

«Campaña de tráfico recaudatoria»

El siguiente remitente llama desde Nájera y se queja de «la campaña recaudatoria» que Tráfico está realizando por su zona. «No paran de dar vueltas por los pueblos y de hacer controles, y es solo para sacar dinero», opina. «Deberían dedicarse a perseguir a los que roban a los agricultores», incide.

Apoyo al DUX Logroño

La sección de hoy concluye con un mensaje de apoyo al DUX Logroño. «Hay que animar a las chicas porque es el equipo de fútbol de más categoría de La Rioja y porque en su primer partido le plantaron cara al poderoso Real Madrid», afirma el remitente.

... y La Guindilla El parque de Los Enamorados sin desbrozar

Un lector nos lleva a pasear al parque de Los Enamorados en Logroño. Esta es una de las imágenes que ha enviado muy preocupado porque «sigue sin desbrozar». Caminar por ahí es imposible pero, comenta, además, que «si se obliga a los propietarios de las fincas privadas a limpiarlas en esta zona debería hacerse en profundidad para evitar un incendio».

