La tarifa de basuras, las terrazas, el velo... los temas de hoy en el Teléfono del Lector

Los semáforos del centro de Logroño

Se abre sección con una pequeña llamada en la que una vecina de la capital riojana quiere mostrar su queja acerca de los semáforos que hay en el centro de la ciudad. Según ella, «ralentizan el tráfico»: «No entiendo por qué en Vara de Rey a la altura del pasaje con San Antón existe un semáforo que funciona cuando lo pulsan los peatones. Debería funcionar en concordancia con el resto de los semáforos de esa calle o bien volver a ser un paso de cebra», expone. Además, también menciona, por el mismo motivo, «el semáforo de San Antón cuando se cruza con la Gran Vía, porque ralentiza el tráfico». Una situación que le hace pedir al Ayuntamiento de Logroño «una buena actuación que favorezca al tráfico de la ciudad».

La ley antitabaco, «justificada»

La segunda llamada deja una opinión sobre la reciente noticia de la ley antitabaco en zonas públicas: «Me parece muy acertada la prohibición», dice en su llamada esta vecina. «Soy asmática crónica y, aunque hay quienes lo respetan, también hay otros que no lo hacen», detalla. Asimismo, añade que «si no se respeta a los demás la ley está justificada». «Tenemos derecho a poder disfrutar del vermú en la terraza sin malos humos, en ambos sentidos», concluye Además, otro llamante de Logroño, también expone en otra llamada que le parece «lamentable y una falta de respeto el continuo incumplimiento de aquellos que fuman, ya no sólo en el porche, donde está indicado con un cartel que está prohibido, sino también en los propios baños del Hospital San Pedro» Una situación que le hace reclamar «más vigilancia por parte de los de seguridad»·

«Tiene razón, Logroño es una terraza»

Esta vecina de Logroño apela en su llamada a un reciente calificativo del alcalde de Logroño, Conrado Escobar, hacia la capital riojana. Él, hace unos días, decía que «Logroño es una terraza», y la comunicante dice que «tiene razón».Ella justifica su opinión argumentando que «no es una ciudad amable para vivir, para tener hijos, para disfrutar de la cultura o para pasear tranquilamente», expone mientras añade que «la única opción que se tiene es ir de bares, de pinchos y con mucho ruido y mal olor». «Es una vergüenza», concluye.

La tarifa de las basuras, «inaceptable»

«No se han conformado con subir, uno, dos o cinco euros, sino que han subido el precio de la tasa de basuras un montón», comienza en su llamada esta vecina también de Logroño. «Dijeron que iban a bajar los impuestos, y sólo los han subido. Y luego quieren también que reciclemos.Es vergonzoso», narra.

Filas y filas para las calderetas

La siguiente llamada hace referencia a la gestión llevada a cabo para apuntarse a las calderetas de las fiestas de San Mateo: «Estuvimos tres horas haciendo fila en el ayuntamiento y ahora para elegir mesa tenemos que hacer otra fila de otras tres horas. Además, las normas decían que sólo se podía entregar un papel por persona y luego hay gente que coge muchas mesas y presentan sólo una caldereta y se pasan toda la mañana partiendo jamón», transmite.

«Me parece correcto no ir con velo»

Se cierra sección con el siguiente mensaje de una vecina de Logroño: «Estoy de acuerdo con la norma del Instituto Sagasta de no ir con velo al colegio, porque cualquier religión debería dejarse apartada. Allí se va a aprender, y espero que más centros se sumen a esta iniciativa».

... y La Guindilla «Seco» el árbol frente a la Biblioteca Rafael Azcona

Ampliar

Los árboles logroñeses son una preocupación para los lectores. Apreciados entre la ciudadanía, son objeto de atención por su parte y, por esta razón, en muchas ocasiones son protagonistas de La Guindilla. Como dice quien envía la fotografía, esta vez ya no para avisar de que «se está secando, es que ya se ha secado». «Conseguido», añade con disgusto sobre un ejemplar frente a la Biblioteca Rafael Azcona.

