Desalojada la Sala Suite por el uso de gas pimienta sobre dos personas La Policía Nacional ha informado de que el suceso se produjo sobre las 4.50 horas de la madrugada de este domingo

En la madrugada de este domingo la discoteca Sala Suite de Logroño tuvo que ser desalojada después de que dos personas hicieran uso de un spray de pimienta en su interior. Al parecer, las personas portadoras del spray irritante, generalmente utilizado para la defensa personal, lo usaron sobre otros dos clientes del local. El suceso ocurrió sobre las 4.50 horas y, aunque obligó a vaciar la discoteca, poco tiempo después se reabrió con normalidad.

Según ha informado el Ayuntamiento de Logroño, un ciudadano telefoneó a la Policía Local y cuando los agentes municipales llegaron a la discoteca esta ya había sido desalojada. Los responsables de la Sala Suite revisan las cámaras de seguridad para tratar de averiguar lo sucedido y, si procede, formular una denuncia.

Según ha informado la Policía Nacional, al lugar de los hechos se presentó una ambulancia del Servicio Riojano de Salud, aunque no fue necesaria la asistencia a nadie. De momento no han trascendido los motivos por los cuales se produjo este incidente. Consultado por Diario LA RIOJA si se ha procedido a realizar alguna denuncia o si hay algún detenido relacionado con este suceso, la Policía Nacional advierte de que «no podemos facilitar más información».

