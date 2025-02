La selección del jurado del crimen de Viniegra de Arriba arranca el 5 de mayo

Dos años y medio después de que el cuerpo de Djafer Bechkat fuera arrojado a una profunda sima en Viniegra de Arriba, los tres supuestos ... autores del crimen están a punto de sentarse en el banquillo de los acusados en la Audiencia Provincial de Logroño para responder por los delitos de asesinato y tenencia ilícita de armas.

El próximo 5 de mayo comenzará la selección final de los miembros del jurado que tendrán que deliberar sobre la culpabilidad o no de los tres procesados, dos hombres y una mujer. Ese día han sido citados 36 ciudadanos de los que finalmente once –nueve titulares y once suplentes– serán los elegidos para formar parte del jurado popular. Casi de inmediato comenzará uno de los juicios más esperados de los últimos años.

La víctima, de 45 años y nacionalidad argelina, tenía un amplio historial delictivo y llevaba 22 años residiendo en España, primero en Arnedo y Oyón, y después en Logroño. Dos de los acusados habían forjado su amistad en la cárcel logroñesa. I.Z., de 39 años en el momento del siniestro es vecino de Viniegra de Arriba, mientras que J.G., de 45 años entonces, era un traficante a media escala a quien la investigación señala como autor intelectual del crimen. Precisamente este último disfrutaba de un permiso penitenciario y llevaba una pulsera de localización en el momento de su detención. Junto a estos dos hombres, se sentará en el banquillo de los acusados la pareja de uno de ellos a quien también se le imputa un delito de asesinato.

Un tiro en la nuca

El cuerpo de Djafer Bechkat fue localizado el 11 de agosto de 2022 en la torca Hoyo Mingo después de que un agente diera la voz de alarma tras ver una furgoneta por un camino forestal cuando el Gobierno había prohibido de forma extraordinaria la circulación por la zona por el elevado riesgo de incendio. Este mismo agente observó cómo dos individuos arrojaban un cuerpo a la mencionada sima.

La investigación posterior desveló que la víctima había sido asesinada dos días antes y todo por una deuda de 13.600 euros que había contraído por un tema de drogas con I.Z.. Djafer había quedado con los presuntos asesinos, J.G. y I.Z., en Viniegra de Arriba con el fin de saldar la deuda y ese mismo día estos dos individuos supuestamente acabaron con su vida a golpes y con un tiro en la nuca. Luego le cubrieron la cabeza con una bolsa de plástico que ataron con bridas en torno al cuello y llevaron el cuerpo hasta la furgoneta propiedad del hermano de uno de los detenidos. El cadáver permaneció dos días en el vehículo en el interior de una nave en el pueblo.

Estos dos procesados fueron detenidos el 11 de agosto. I.Z. en Logroño, a las 19 horas, y J.G., vecino de Alberite, a las 21 horas. La mujer fue arrestada inicialmente como encubridora y puesta en libertad poco después.

El cuerpo de Beckhat fue trasladado ese mismo día al Instituto de Medicina Legal de La Rioja, donde permaneció hasta mayo del pasado año cuando la juez autorizó su repatriación a Taguemount Azouz, su pueblo natal en Argelia.