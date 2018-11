El PSOE se conjura en La Rioja

Un acto de partido para presumir de partido. «Nuestro partido es puro país, pura nación y pura patria. Sin este partido no es posible explicar España, siempre hemos sido la esperanza frente a los que representaban el miedo». El secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento, José Luis Ábalos, no dudó ayer en ondear la bandera socialista ante decenas de cargos orgánicos, representantes públicos y militantes que se dieron cita en el restaurante Delicatto de Logroño en una especie de 'conjura' por lo ya hecho y lo que todavía está por venir.

Ábalos, de visita en La Rioja hasta hoy viernes, lanzó un claro mensaje en clave nacional. «Vamos a seguir gobernando para los trabajadores y para los que peor lo han pasado estos años de crisis y no temblaremos para impulsar las medidas que beneficien directamente a todas las personas que nos están esperando», dijo citando concretamente el aumento del salario mínimo profesional, la revalorización de las pensiones o el sueldo de los funcionarios. Y lo dijo añadiendo que se convocarán elecciones «cuando el presidente Pedro Sánchez lo estime conveniente, pensando en la estabilidad de este país y no dejándolo sin haber hecho los deberes mínimos que tenemos que hacer». «Que se vea que nuestro paso por el Gobierno ha servido para conquistar lo que han arrebatado a los españoles y a mejorar sus vidas», resumió

Ábalos, quien compartió estrado junto al secretario general del PSOE de La Rioja, Francisco Ocón, y la candidata socialista al Gobierno de La Rioja, Concepción Andreu, espetó que «el PSOE es el único partido que tiene proyecto para España y que garantiza su estabilidad» y aseguró que la competencia entre las «tres derechas» -en relación a PP, Cs y Vox- en un 'córner' del campo «nos deja a nosotros un espacio de centralidad al que no hay que renunciar» en pro de una más amplia mayoría.

«Impulsaremos medidas que beneficien de forma directa a las personas que nos estaban esperando» José Luis Ábalos | Ministro de Fomento

«La Rioja es la región que menos crece mientras José Ignacio Ceniceros solo hace oposición a Pedro Sánchez» Francisco Ocón | Secretario regional del PSOE

«Querido ministro, La Rioja te necesita... todas las comunidades, sí, pero La Rioja la que más» Concha Andreu | Candidata al Parlamento

«No queremos el poder por el poder y la mejor prueba es que hemos sido actores fundamentales de la modernización del país. La derecha de este país tiene una visión patrimonialista del poder y, cuando no gobiernan, no lo entienden», aseveró en alusión al PP, al que calificó de «noqueado». «Nos acusan de pactar con independentistas, con asesinos... barbaridades tan indecentes que son intolerables. No tienen proyecto y su discurso son amenazas, miedos, tensión, crispación...», advirtió.

Los socialistas consideran que se dan las circunstancias para que en las próximas elecciones autonómicas y municipales el PSOE «tenga muchos más presidentes, presidentas, alcaldes y alcaldesas» en toda España, también en La Rioja. «En mayo vas a tener a La Rioja como aliada de este proyecto socialista que tenemos en marcha», le respondió la candidata Andreu. «Querido ministro, La Rioja te necesita... todas las comunidades autónomas, sí, pero La Rioja la que más», se dirigió la actual portavoz parlamentaria al ministro recordándole que «actualmente no hay ninguna inversión del Estado en La Rioja ni en carreteras ni en ferrocarril». «Todo lo que hagas bueno para La Rioja será bueno para nuestro partido», apostilló.

El acto comenzó con retraso, un «retraso que ha merecido la pena», o eso dijo el secretario de los socialistas riojanos, Francisco Ocón, «pues ha sido por anunciar buenas noticias para España y para La Rioja». «El PP engañó mucho a los riojanos con Rajoy y ha tenido que venir el PSOE para hacer realidad la Ronda Sur de Logroño», afirmó. Ocón destacó que La Rioja ha sido la comunidad autónoma que menos ha crecido en los últimos tres años «mientras el presidente Ceniceros hace poco más que oposición al Gobierno de Pedro Sánchez». «El PP es parte del problema, nunca la solución», concluyó.