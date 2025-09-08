LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Ana San Juan posa para la entrevista en una sala de ejercicios. SONIA TERCERO

Ana San Juan

Presidenta del Colegio de Fisioterapeutas de La Rioja
«Los mayores nos piden consejos para mantener su autonomía»

El sector celebró ayer su día mundial con el foco puesto en la importancia de generar hábitos para alcanzar un envejecimiento saludable

Iñaki García

Iñaki García

Logroño

Lunes, 8 de septiembre 2025, 22:05

En La Rioja hay más de 400 fisioterapeutas colegiados y al frente de ellos se encuentra Ana San Juan, quien habla del «alto nivel» en ... el que se encuentra el sector con motivo del Día Mundial de la Fisioterapia. Una jornada dedicada al envejecimiento saludable y a la importancia de generar hábitos para alcanzar una edad avanzada del mejor modo.

