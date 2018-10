Eva Loza no concurrirá a las primarias del PSOE logroñés La abogada decide no concurrir tanto por razones personales (su próxima maternidad) como por discrepancias que prefiere no detallar con el actual proceso de primarias LA RIOJA Logroño Jueves, 11 octubre 2018, 10:39

La abogada Eva Loza ha decidido no presentarse a las primarias en las que el PSOE logroñés elegirá a su candidato para la alcaldía en las próximas elecciones. Loza, que ya concurrió (y perdió) contra Beatriz Arraiz en 2014, sopesaba la posibilidad de volver a intentar concurrir en una carrera en la que ya hay otros tres contendientes: la propia Beatriz Arraiz, Pablo Hermoso de Mendoza y José Antonio Martínez.

En un extenso comunicado en su Facebook, Loza recuerda las elecciones de hace 4 años («una experiencia apasionante, no exenta de emociones buenas y malas»), y recuerda también que siempre ha defendido un modelo de primarias como las que ahora se celebran, abiertas a al ciudadanía. Por eso, «cuando la dirección de mi Partido optó por este modelo de elección de candidato, me sentí en la obligación de, al menos, reflexionar sobre la posibilidad de dar de nuevo un paso al frente».

Sin embargo, Loza ha decidido finalmente no dar ese paso, «porque debo confesar que las circunstancias que están rodeando al proceso no coinciden exactamente con el concepto que yo tengo de apertura, sin querer entrar en detalles por respeto al mismo, al Partido y a los compañeros que sí han decidido participar».

Más Esas primarias animadas

Hay otra razón para no concurrir, ésta mucho más personal: «Me espera otra aventura apasionante, la maternidad y, aunque, me habría encantado visibilizar, porque así lo creo firmemente, que ni ésta ni el embarazo deben suponer un obstáculo para las aspiraciones de una mujer, jamás me habría perdonado que las emociones que acompañan a este tipo de procesos (incluidas decepciones, personales y del propio proceso, que ya he tenido en pocos días) influyesen en la salud de mi pequeña».

Loza termina su comunicado agradeciendo los apoyos recibidos estos días, y deseando que las primarias «sirvan para ilusionar a los ciudadanos de Logroño y para elegir el mejor proyecto, equipo y candidato/a. Si se piensa en criterios externos (y a ello animo a los compañeros precandidatos) y no se utiliza para dirimir cuitas de poder internas, será más fácil desbancar al PP del Ayuntamiento de Logroño. Yo estaré a su disposición para lo que me necesiten».