Esas primarias animadas

Hoy finaliza el proceso de inscripción de los precandidatos a las primarias socialistas para encabezar la lista a la alcaldía de Logroño. Aún hay tiempo, pues, para más sorpresas, pero de momento la semana que los del PSOE se han dado para arrancar este proceso ha estado entretenida. Si el primer día por la mañana registraba su solicitud la secretaria general de la agrupación logroñesa y portavoz municipal, Beatriz Arraiz, que es la que todos esperábamos porque lo había anunciado de sobra, horas después irrumpía en el panorama Pablo Hermoso de Mendoza, afiliado de base y nuevo hasta ahora en las lides políticas.

Pero ayer mismo, a media tarde, se apuntó en la sede de Martínez Zaporta otro precandidato, José Antonio Martínez Reinares, militante de base también, si bien éste ya no tan nuevo porque estuvo hace unos años en un comité local y además concurrió a las primarias de 2012 para elegir secretario general del PSOE regional, si bien al final no se sometió a las urnas por no poder recabar todos los avales precisos.

Esta vez hacen falta menos avales. De ahí que Martínez Reinares se haya animado nuevamente. También le gusta que en el proceso no solo participen afiliados del partido, sino que puedan votar otras personas ajenas a la militancia. Es más, está convencido de que su gran baza puede estar ahí, en aquellos que alguna vez votaron socialista, porque quienes tienen carnet, entiende él, ya tendrán su voto decidido.

«Antes veías los polígonos llenos, comercios... Logroño se apaga como una velita, pero estamos a tiempo» José Antonio Martínez Reinares

«Estamos en la tesitura de crear un equipo que gane, con talento, capacidad, energía e inteligencia» Pablo Hermoso de Mendoza

Respecto a los apoyos con los que cuenta, prefirió no dar detalles y aunque mencionó que pertenece a Izquierda Socialista, también puntualizó que esta decisión es más bien personal. En su opinión, un proceso de primarias como éste, abierto a la ciudadanía, «nos puede venir muy bien para que la gente se implique, conozca a los candidatos».

De la ciudad, dice que le parece una pena la falta de oportunidades reales que sufre. «Antes veías los polígonos llenos de empresas, las calles con comercio... se apaga como una velita. Cualquiera que se fije en el día a día de la ciudad ve que vamos a menos, pero estamos a tiempo». Para él, el ciudadano medio ha de recuperar Logroño, de forma que sea esa ciudad «llena de tiendas, de vida, en la que los jóvenes se queden». Dada su formación en cuestiones económicas, «pienso que puedo aportar bastante».

Acto de Hermoso de Mendoza

Un poco más tarde, cerca de Martínez Zaporta, en la calle Marqués de San Nicolás, en la sede de la sociedad gastronómica del mismo nombre, el precandidato Pablo Hermoso de Mendoza se presentó ante los afiliados de la capital que quisieron acudir y ante otros acompañantes y les explicó los motivos por los que concurre.

De los primerísimos en llegar y, situados junto al precandidato en la recepción de los invitados, estaban el concejal Kilian Cruz-Dunne y el miembro del comité local Iván Reinares, uno de los que apoyaron su solicitud de participación en las primarias junto a la también concejal y miembro de la Ejecutiva regional, María Marrodán.

En el acto estuvieron varios miembros de la Ejecutiva riojana, entre ellos, el mismo secretario general, Francisco Ocón, quien señaló que acudía a conocer el proyecto, o la portavoz parlamentaria, Concha Andreu, o Nuria del Río, o Adrián Calonge... Y el precandidato no ahorró elogios para los primeros. A Ocón le achacó un trabajo serio y riguroso y el afán por conformar un buen equipo. De Andreu dijo que es la alegría, la cercanía, la capacidad de escucha...

Recordó Hermoso de Mendoza que se presenta porque es posible, por el tipo de proceso que se va a llevar a cabo. También por ese gusto suyo, dijo, por los buenos equipos que entiende que se están conformando de los que, por su experiencia, depende el éxito de las empresas. «Estamos en la tesitura de crear un equipo que gane» y, así, habló de la necesidad de talento, capacidad, energía, inteligencia... y de un partido «que se está abriendo y buscando complicidades».

De sí mismo, contó poseer una «ingenuidad aprendida del que ha visto bastantes cosas pero sigue creyendo» y, después, se permitió explicar a sus espectadores las causas de su militancia desde 2015, fecha en la que falleció su abuela y él entendió que debía recoger su testigo.

Su auditorio fue variado. Si uno va, no se lo tienen que contar. Y junto a 'clásicos' del socialismo logroñés, como Tomás Santos, José Antonio Ulecia, Rafa Caballero, Miguel Ángel Prieto, Ana Leiva, Inmaculada Ortega, Victoria de Pablo, Javier Marzo o Ramón Carnero, escuchaban el ex presidente de la Federación de Empresarios Julián Doménech y el que fue su mano derecha Emilio Abel de la Cruz o Ricardo Alonso, de Gnoss (en ambos sitios ha trabajado antes Hermoso de Mendoza). José María Buzarra, ex líder de UGT, con quien seguro que tantas mesas tuvo que compartir Doménech también fue, lo mismo que Jesús del Rincón, ahora implicado en la parte de jubilados del PSOE. Esta tarde se comprobará la documentación de los aspirantes y, después, tendrán que concentrarse en conseguir los avales.