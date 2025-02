Rocío Ramos-Paúl convirtió hace años 'Supernanny' en todo un fenómeno televisivo, con capítulos en los que guiaba a familias para lidiar con los problemas de conducta de sus hijos. Más allá de las pantallas, la psicóloga no ha cesado su intensa actividad divulgativa abordando ... diversas cuestiones que implican a la crianza y la educación infanto-juvenil, y actualmente colabora con la campaña para evitar el consumo de alcohol 'Menores ni una gota', dentro de la cual ha participado en Logroño en un encuentro con familias que ha llenado por completo el salón de La Gota de Leche.

– Hace casi veinte años del estreno del programa 'Supernanny', ¿los retos o problemáticas a las que se enfrentan hoy en día las familias son los mismos que entonces?

– Sí, principalmente, porque el chaval es el mismo, aunque ahora es verdad que tenemos un talante más sobreprotector, hay menos niños y nos ocupamos mucho de estar encima de ellos... La salud mental también está de moda y hay nuevas variables, pero la evolución del niño y el adolescente es la misma, pasan por las mismas etapas.

– ¿Existen pautas o guías de crianza universales?

– Universales, diría que no. Todos sabemos que deben tener límites, normas, hábitos y rutinas, que eso les hace responsables, que a la par que les hace responsables les ayuda a gestionar las emociones, que la gestión emocional es muy importante, por ejemplo, cuando se producen las rabietas, que a partir de ahí pasamos a la adolescencia y esos conflictos necesitan una comunicación basada en la negociación... Pero luego cada familia es un mundo, cada niño es un mundo y cuando juntas las dos cosas es cuando lo amoldas si tienes que intervenir, como es mi caso como psicóloga.

– Hoy en día, gracias a internet y las redes sociales, las familias tienen muchísima información a su alcance sobre educación, crianza, aprendizaje... ¿puede ser algo negativo?

– Pues en eso soy como los médicos cuando dicen «ten cuidado con lo que lees en internet». En psicología es igual. Hay tal variedad y tanta gente que habla... Diría que ojo con lo que lees, ojo con lo que escuchas y ojo de donde viene. Debemos aplicar el espíritu crítico que nos falta a todos en todos los campos.

– Ha mencionado antes la sobreprotección como un elemento de estos tiempos.

– Todos sabemos que, en un mayor o menor grado estamos ahora mismo sobreprotegiendo a los chavales. Eso está teniendo consecuencias a nivel de gestión emocional y que se traduce muchas veces en ansiedad, en depresión y en todas estas cosas estamos viendo en chavales muy jóvenes en este momento.

– Precisamente, parece existir una tendencia al alza de los problemas de salud mental en niños y adolescentes...

– También es cierto que los jóvenes ahora mismo tienen mucha conciencia sobre la necesidad de cuidar su salud mental. Asiste a terapia, va al psicólogo en cuanto le genera una necesidad... Entonces, ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? Pues no lo sé, mi madre, cuando tenía mi edad, a lo mejor sufrió ansiedad y no sabía que era eso. Ahora por lo menos entendemos que aquello que nos hace daño podemos cambiarlo.

– ¿De qué manera está influyendo en las familias problemáticas como el abuso del consumo de pantallas, dispositivos móviles o redes sociales?

– Está generando que las familias tienen que aprender a gestionarlo, como pasa con la mayoría de las cosas. La diferencia es el poder que tienen las pantallas, que lo estamos viendo poco a poco, pues es distinto a gestionar la llegada a casa a determinada hora o la paga. Aunque la base es la misma, lo que tienen entre manos es distinto.

– Resalta la importancia de las normas y límites. Algunas corrientes de educadores y psicólogos hablan de establecer con los hijos una relación de igualdad, no de superioridad.

– Una familia no es una democracia. Una familia está jerarquizada y los jefes son los padres. A partir de ahí, por supuesto, podemos hablar, negociar... pero los que mandan son los que mandan.

– Viene a charlar sobre la prevención del consumo de alcohol en menores, parece una problemática creciente...

– En realidad, no se inician en el consumo cada vez a edades más tempranas, hace una década estábamos en 13,4 años y ahora, en 13,9. Dirás, «es muy poco», pero en estas edades es muy importante y especialmente te muestra que las campañas de prevención funcionan. Es el ocio ligado al consumo de alcohol lo que hace que los chavales beban desde edades tempranas. La ley dice 18 y ellos están empezando a beber con 14, una edad en la que es difícil decir que no cuando no quieres consumir, no has desarrollado el autocontrol... Entonces, si están desarrollando esos factores y, entre medias, lo mezclamos con un ocio que siempre va acompañado del alcohol, es una bomba explosiva. Pero estamos consiguiendo frenarlo, aunque la realidad social es la que es, las campañas de prevención y las alternativas de ocio ayudan y cada vez son más los chavales que desde muy jovencitos se definen como abstemios.