El potencial de lo diferente

La Confederación Autismo España considera que el síndrome de Asperger forma parte de los trastornos del espectro autista (TEA) y que «define al autismo cuando ... no se acompaña de discapacidad intelectual ni de dificultades de lenguaje». El 18 de febrero se celebra el Día Internacional del Síndrome de Asperger, una fecha marcada en el calendario para aquellos que prefieren distinguir este conjunto de síntomas del Autismo.

La directora general de ARPA Autismo Rioja, Alicia Fernández, comenta en qué consiste «la polémica internacional» que se ha desarrollado en los últimos años acerca de la definición de Asperger. «La CIE-10, una clasificación médica de enfermedades, todavía distingue el síndrome de Asperger del Autismo; sin embargo, nosotros nos regimos por el DSM-5, que es más psiquiátrica y psicológica e incluye el Asperger dentro del trastorno del espectro autista», explica. Confiesa también que desde ARPA Autismo Rioja, apenas celebran esta fecha, no porque no lo merezca, sino porque el Día Internacional de Concienciación sobre el Autismo se conmemora el 2 de abril y «preparar los actos del Día Mundial nos lleva muchísimo trabajo».

Ampliar El 18 de febrero se celebra el Día Internacional del Síndrome de Asperger Juan Marín

Como no puede ser de otra forma, la inclusión laboral de las personas con Asperger es un aspecto fundamental para mejorar sus capacidades cognitivas y sociales. La responsabilidad de la recepción del Centro para personas con Austismo Leo Kanner de Logroño reside, desde 2019, en un chico con Asperger: Mario Mayoral (27). «Me he formado como persona en el centro y he aprendido cómo atender a las personas más tranquilo, además de mejorar mis capacidades comunicativas», comenta orgulloso.

Mario vive en un piso tutelado junto a «un educador y tres compañeros de un perfil similar al mío» donde hace una vida de lo más normal. Le gusta ir al gimnasio, practicar fútbol sala y quedar con sus amigos para ver partidos por las tardes. «Lo mejor de vivir con amigos es que ayuda a generar un ecosistema en el que la vida es muy organizada y aprendes a encontrar una motivación para tu futuro», explica Mario.

En el barrio de El Cubo se encuentra el Centro Ocupacional Arpa Autismo Rioja. En él, personas como Álvaro Luzuriaga (23) y Samuel Hernández (21) aprenden de la mano de su director, Rafel Elícegui, a manejar competencias digitales, se preparan para entrar al mundo laboral y serigrafían camisetas que, a partir de marzo, estarán disponibles en la nueva tienda de la calle San Antón de Logroño. Gracias al proyecto 'Purpurina' que desarrollan en los talleres, serán los mismos chicos que las fabrican quienes se encarguen de venderlas y de trabajar de cara al público. Lejos de asustarle este reto, a Samuel le motiva mucho la idea porque podrá «comunicarse mejor con la gente, no ser tan tímido y llevarme un dinerito». Para Álvaro, la apertura de la tienda supone «una ilusión muy grande» porque confiesa tener «mucho interés en trabajar y preparar los pedidos de los clientes».

Ampliar Álvaro y Samuel en el taller de competencias digitales Juan Marín

Los perfiles de las personas que acuden al centro son muy variados: mientras que Álvaro vive con su abuela, acude diariamente desde Uruñuela al centro y le apasiona el fútbol sala, Samuel vive con su familia, es de Logroño y su pasión es el levantamiento de peso. «Me estoy recuperando de un problema de cadera, pero llegué a levantar 260 kilos en peso muerto, ¡150 kilos más de mi peso!», exclama.

La polémica sobre la forma de clasificar el síndrome de Asperger continúa, pero Alicia Fernández, directora general de ARPA Autismo Rioja, considera que «hablar de Asperger siempre es bienvenido porque, aunque se engoble en los TEA, es algo que existe; es importante darle visibilidad», concluye.

¿Cómo podemos ayudarles?

Para que las familias de las personas que padecen este síndrome sepan cómo acompañarles, la Confederación Autismo España ofrece algunas pautas. La empatía, la comprensión y el conocimiento de la persona, algunas de las claves para que se sientan apoyados.