«Ante el suicidio debemos evitar el estigma y el miedo a dar apoyo»

Sergio Martínez Logroño Domingo, 23 de febrero 2025, 08:22

La salud mental es uno de los grandes temas de actualidad. Una cuestión que hasta hace no demasiado tiempo parecía exclusivamente reservada a quienes sufrían ... trastornos especialmente graves pero que ahora, afortunadamente, se ha democratizado y no resulta nada extraño hablar de bienestar emocional, trabajar en cuidar nuestra salud mental o asistir a una consulta psicológica. Todo ello, sin embargo, surge junto a un aumento de la incidencia, que deriva en mayores atenciones en la sanidad riojana, tanto en Atención Primaria como en especialidades, o en el alza en el consumo de psicofármacos. Carlos Piserra, subdirector de Estrategia de Salud Mental y Emocional, reconoce que «los casos de ansiedad y depresión están en niveles elevados», y por ello pone énfasis en algunas políticas recientemente llevadas a cabo como el programa 'Saludablemente+', la incorporación de nuevos psicólogos clínicos al Seris o la conversión del centro de Rodríguez Paterna en un espacio de intervención, apoyo y escucha contra la soledad no deseada y el suicidio.

– El centro de Salud de Rodríguez Paterna que cerró el viernes se convertirá en un espacio dedicado ahora a la salud mental, ¿con qué planteamiento surge este nuevo servicio? – Desde 2019 La Rioja cuenta con un Plan de prevención del suicidio y dentro de las actividades que llevamos a cabo apreciábamos que había dos vertientes diferenciadas como la conducta suicida y la soledad no deseada que queríamos agrupar en el mismo espacio. Es un proyecto ambicioso. Por una parte, 'Conecta Suic' cuenta con tres vertientes importantes: la sensibilización, la intervención ante situación de ideación suicida y el apoyo emocional a supervivientes. Mientras, 'Conecta-Te' aborda la soledad no deseada, porque es necesario actuar sobre ella en la prevención del suicidio, pero no solo en mayores, sino en todas las edades. Todo ello se desarrollará fundamentalmente por profesionales sanitarios del Seris pero también queremos que integre a voluntarios y entidades que trabajan en este ámbito como Color a la Vida, Cruz Roja o el Teléfono de la Esperanza. CAMBIO DE PARADIGMA«Ahora entendemos que lo hay que hacer con un objetivo preventivo es comunicar y escuchar» – Las cifras de suicidio se mantienen tristemente estables en la comunidad desde hace años, ¿como se ataja una problemática tan grave? – Todo el plan, todas las líneas de trabajo, van en ese sentido, porque el suicidio es un problema de salud pública y todo problema se puede prevenir. Hubo un momento en el que se entendía que no había que hacer nada, no hablar del suicidio, y ahora comprendemos que justamente lo que hay que hacer con un objetivo preventivo es comunicar, hablar de ello de una manera adecuada y ofrecer espacios de escucha para esas personas que están sufriendo. – Pese a todo, desde la sociedad somos todavía demasiado ignorantes sobre el suicidio. – Nos queda mucho por aprender, pero principalmente debemos evitar el estigma, la negación y el miedo a dar apoyo. Incidimos en el valor que se está poniendo sobre la mesa es el de la escucha, facilitar que cuando una persona está sufriendo se pueda acercar a alguien en quien confíe para hablar de ello y sentirse apoyado, porque es una necesidad que está detrás de muchos casos. Cuestión multifactorial – En los últimos años se está apreciando un deterioro de la salud mental en los ciudadanos, ¿a qué es debido? – Es cierto que los problemas de salud mental se están agravando y es algo que viene desde hace tiempo, los casos de ansiedad y depresión están en niveles elevados, creciendo además entre jóvenes. Los expertos no llegan a ponerse de acuerdo sobre un motivo concreto, es más bien una cuestión multifactorial. Además, la pandemia sirvió de punto de inflexión e hizo que aflorasen más casos. Afortunadamente, la sociedad entiende que cuando tienes un problema de salud mental no hay que esconderlo y se afrontan para buscar una solución. – Ante estos problemas, muchos riojanos no han encontrado respuesta en su sistema de salud, siendo comunes las largas listas de espera. – Precisamente por ello pusimos en marcha en septiembre el programa 'Saludablemente+', de mejora del bienestar emocional en Atención Primaria, que precisamente viene a dar respuesta a esta necesidad. Comenzó con diez profesionales y, después de ver muy buenos resultados, se han incorporado cinco más. Viene a dar respuesta a esa demanda creciente sobre todo de problemas emocionales, ya que entendemos que a muchos de ellos se les puede dar solución a nivel de Atención Primaria. Incorporaciones «Existe un proceso de selección de psicólogos clínicos y habrá veinte el año que viene» Saludablemente+ «Hay una demanda por problemas emocionales y a muchos se les puede dar solución desde Atención Primaria» – Este programa se desarrolla mediante terapias grupales pero quizá muchos pacientes aspiran a una atención individualizada. – Viene a apoyar al médico de familia en esos casos en los que entendemos que la atención grupal puede mejorar la situación. Suelen tener que ver con problemas adaptativos y de malestar emocional, episodios subclínicos, que se pretende que no vayan a más y se agraven. Evidentemente, para otro tipo de casos está el sistema de salud mental con psiquiatría y con psicología clínica para otros tipos de patologías. Son fórmulas complementarias. – La red de Salud Mental del Seris cuenta con 17 psicólogos clínicos, solo se han incorporado cuatro en la última década pese al aumento de la incidencia. ¿Se está trabajando en esta dirección? – Actualmente estamos inmersos en un proceso para seleccionar a ocho psicólogos clínicos (plazas de consolidación) y habrá un total de 20 el año que viene. Es muy necesario sumar más profesionales tanto en ese área como en psiquiatría. – Últimamente se insiste mucho en la necesidad de la promoción y la prevención de la salud, también de la mental. – Y en relación a ello, una de nuestras líneas básicas es actuar sobre la infancia y la juventud. La primera prevención debe estar en ese nivel y trabajamos en varios proyectos en ese sentido, como 'PositivaMente' con la Universidad de La Rioja, que se desarrolla en Secundaria para ofrecer a los jóvenes herramientas que fortalezcan su bienestar emocional. Otra línea es el proyecto 'Neres', que se está realizando con alumnos de quinto de Primaria que pretende detectar de manera precoz los problemas de neurodesarrollo que afecten a su rendimiento escolar. Los jóvenes han roto el tabú sobre la salud mental. No lo esconden y eso da lugar a prevenirlos y afrontarlos en el momento adecuado. Mayores «Es necesario el apoyo a las residencias y crear una unidad de psicogeriatría» – En la otra vertiente demográfica, ¿cómo ha afectado el envejecimiento de la población a las demandas relacionadas con la salud mental? – Precisamente es otra de las líneas de actuación del Plan de Salud Mental que se dirige hacia otra población vulnerable. Estamos trabajando en relación a ello, por ejemplo, apoyando a las residencia de mayores o con la creación de una unidad de psicogeriatría específica porque cada vez es más necesario ese apoyo y esa especialidad.

