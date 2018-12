Los economistas advierten de que subir impuestos a las empresas perjudica a los trabajadores Un informe elaborado por el IEE explica que para lograr la tasa de paro de la UE, hay que incentivar la inversión de las compañías con la bajada de los tipos y las cotizaciones sociales EDURNE MARTÍNEZ Madrid Martes, 4 diciembre 2018, 12:07

Una de las medidas principales del plan presupuestario del Gobierno es subir el tipo mínimo efectivo del Impuesto de Sociedades al 15% porque, según sus cálculos, las empresas pagan aproximadamente solo un 12% (del tipo nominal del 25%) después de deducciones y exenciones. En cambio, el Instituto de Estudios Económicos (IEE) se opone a esta medida «tan extendida entre la opinión pública» y aboga por bajar el Impuesto de Sociedades porque «es bueno para los trabajadores», ya que si se incentiva la inversión de las empresas, se crea más empleo y suben los sueldos.

En la presentación del documento '¿Deben bajar o subir los impuestos en España?', el presidente del IEE, José Luis Feito, ha defendido bajar Sociedades, cotizaciones sociales, impuestos sobre el Patrimonio y rendimientos del capital, al tiempo que ve necesario subir las tasas y precios públicos. Feito ha explicado que hay huecos potenciales en los que conseguir mayor recaudación, como la tarificación de la red de autovías, subiendo algunos tipos de IVA o con el aumento de la tributación de los combustibles.

«Tenemos un nivel de gasto público que no podemos financiar con los ingresos actuales», ha explicado el presidente del IEE, que ha advertido que para mantener los niveles de pensiones, la sanidad o la educación no hay que subir los impuestos directos como propone el Gobierno porque «eso no va a beneficiar a los más pobres, eso no se lo cree nadie», ha criticado.

Sobre lo «dañino» que es subir el Impuesto de Sociedades para los intereses de los trabajadores, Feito ha explicado que las empresas no pagan impuestos, quien los paga son las personas. «Si los propietarios de las empresas pagan más impuestos y obtienen menos beneficios, lo trasladarán a los clientes subiendo los precios, a los trabajadores bajando salarios o a los proveedores reduciendo márgenes».

En ese sentido, el documento revela que en economías como la española, el 60%-70% de la subida del Impuesto de Sociedades se traslada a los trabajadores, lo que explica por qué este tributo está bajando «en la mayoría de los países de la OCDE».

La tasa de empleo está directamente relacionada con la subida de impuestos sobre las empresas porque si se incentiva la inversión, aumentará la productividad y se crearán más puestos de trabajo. Por ello, Feito ha explicado que si tuviéramos en España la misma tasa de empleo que en la media de la UE, también tendríamos la misma tasa de paro, en torno al 7%, y eso solo se puede conseguir aumentando los beneficios empresariales.