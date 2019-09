El Voleibol Logroño saca a la venta sus abonos por 50 euros Las jugadoras del Voleibol Logroño / Voleibol Logroño El conjunto riojano, que ha cambiado de espónsor, ha presentado una campaña de socios con el lema 'Sácale partido al voley' L. R. Lunes, 16 septiembre 2019, 17:24

El May Deco Voleibol Logroño ha lanzado su nueva campaña de socios para la temporada 19/20 en la que afronta nuevos retos tras una remodelación del equipo y del cambio de espónsor. Los socios del club contarán este año con un 10 % de descuento en compras en el showroom del patrocinador (May Deco) y el regalo de un llavero de diseño exclusivo con el escudo del club. Además, se ha llegado a un acuerdo con varios establecimientos de Logroño donde también podrán beneficiarse de descuentos del cinco al diez por ciento (alguno hasta el cincuenta por ciento) en las compras efectuadas en los mismos: May Deco, Catanatura, La Casa del Libro, Óptica Maiso, Suministros Mayoral, Deportes Ferrer y Ciclo Sport.

El abono, mientras tiene un coste de 50 euros para mayores de 16 años y de 30 euros para el segundo abono de la unidad familiar. La solicitud debe realizarse en el showroom de May Deco, en la calle Villamediana 15 de Logroño, por email (info@mayarratia.com) o por teléfono (941 571 300).