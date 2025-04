Darío y Peña ya tienen material

El Manomanista de Primera llama a la puerta. Desde el martes se están realizando las correspondientes elecciones de material y mañana Ezkurdia y Larrazabal ... abren la ronda de octavos de final.

Ayer le tocó el turno al riojano Darío Gómez, que se citó en el Labrit de la capital navarra con Peña II, su rival este sábado. «Yo he separado dos pelotas con más salida de frontis y con más bote. Los dos suyas son más lentas en frontis y en suelo también», explicó el delantero de Ezcaray al finalizar el ritual.

Darío dedicó más tiempo que su rival a separar las pelotas. Es algo habitual en el pelaire. «Yo siempre tardo. Descarto las que no me gustan rápidamente, pero luego con el resto me estoy un rato» reconoce el delantero riojano.

Una vez cumplido con el trámite de la elección de material, Darío ha aprovechado su presencia en el escenario del partido del sábado para realizar un entrenamiento. El riojano ha trabajado el saque, el resto y ha puesto énfasis también en la finalización de los tantos.

Finalizada la sesión de entrenamiento, Darío se mostró contento con las sensaciones que experimentó en el Labrit. «Me encuentro con chispa en la manos derecha. Y con la izquierda, arriba, me encuentro con un punto de confianza muy interesante. Pero en cualquier caso, creo que en el partido lo más importante será la toma de decisiones», explicó el pelotari.

Por su parte, Peña II despachó su elección después de haber trabajado sobre el Labrit. Será un complicado rival para Darío. El tolosarra llega después de un buen campeonato de Parejas, entró en semifinales jugando con Albisu, y aspira a pasar el primer partido en el Manomanista, algo que no ha conseguido nunca.

Darío Gómez ha estudiado a su rival y tiene claro su hoja de ruta para poder llegar al tanto 22. Según el riojano, Peña es «un pelotari agresivo, que cuenta con un buen saque y que también resta bien», para concluir que «será complicado hacerle tantos».

Para lograr el triunfo, el delantero riojano considera que tendrá que alejar a su rival del frontis. «Él intentará jugar adelante, cerca del frontis. Y a mí me interesa tenerlo más atrás, alejado del frontón. Pero una cosa es lo que pienses y otra cosa es cómo salga el partido», reconoce Gómez.