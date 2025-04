Darío entra en escena

José Martínez Glera Logroño Sábado, 5 de abril 2025, 08:43 | Actualizado 08:57h. Comenta Compartir

Darío Gómez inicia esta tarde una nueva andadura en el Manomanista, torneo que le ha dado la mayor relevancia en el campo profesional. El riojano debe ganar a Jon Ander Peña si quiere que esta edición no sea un abrir y cerrar de ojos. Sabe lo que es llegar a semifinales, ya lo hizo en el año 2023, pero cada competición es una historia diferente. Si vence, el 11 de abril está citado en el mismo escenario con Javier Zabala, el otro riojano presente en el Manomanista, como rival, pero ya en la liguilla de cuartos de final. «Peña ha tenido juego para hacer más en los últimos años, pero siempre le ha tocado un primer espada en el primer partido y se ha quedado ahí», explicaba el pelaire el lunes.

Dos delanteros con buen saque y problemas para restar. Darío siempre ha apelado al saque para hacer daño al rival y hoy tiene una nueva oportunidad de demostrarlo. Ganar el tanto o dejarse una segunda opción con el remate. Peña es un pelotari nervioso, de genio, que apelará a un ritmo rápido, con un planteamiento que puede ser muy similar al de su oponente. Aprovechar el saque para cimentar el tanto ganador. Quien acierte con él y no encaje muchos tiene mucho ganado. «Intentaré sacar muy bien y restar mucho mejor. Tengo que plantear bien el partido, admitía Darío.

Más allá del juego queda la mente, que es la que manda. Para Darío será fundamental no desconectarse si el partido no se desarrolla según su guion. «El primer día, más que jugar bien, hay que ganar», recalca, aunque revela que llega a esta cita con más sesiones de trabajo que en ediciones anteriores. «El nivel es muy alto y no puedes pensar que un partido será más fácil que otro, pero he hecho mucho más frontón que el año pasado», señala.

A la misma hora, pero en Bilbao, Elordi se mide a Senar. El primero aún recuerda su triunfo en el Manomanista del 2023. Arrancó en octavos de final, eliminó a Darío en semifinales y derrotó a Altuna en la final. Un éxito. Ahora bien, el año pasado se quedó en cuartos de final, ronda a la que accedió directamente. Y esa es una espina que querrá sacarse definitivamente. Senar se ha ganado el derecho a jugar el Manomanista tras ganar la previa de Baiko. Y es un pelotari peligroso y con argumentos cerca del frontis.

