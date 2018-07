Tiger despierta en Carnoustie Tiger Woods saluda a los espectadores durante la tercera jornada del Open disputada ayer. :: efe Spieth, Schauffele y Kisner empatan en cabeza (-9) en una jornada en la que Woods (-5) puso la emoción EFE CARNOUSTIE. Sábado, 28 julio 2018, 23:02

Los golfistas estadounidenses Jordan Spieth y Xander Schauffele y Kevin Kisner empatan en primera posición al final de la tercera jornada del Abierto Británico de Golf, que se disputa esta semana en Carnoustie, en la costa oriental escocesa, donde Tiger Woods ha regresado por la puerta grande.

Schaueffele, ejemplo de una nueva generación de golfistas, de padre alsaciano y madre japonesa y criado entre Hawaiiy San Diego, ha consolidado su progresión sigilosa y constante de las dos primeras jornadas para codearse con Spieth, ganador de tres grandes, y Kisner.

El trío de estadounidenses está cuatro golpes por delante de Woods (-5), el ganador de tres Open Británicos y 14 grandes, que, después de tres años de ausencia, como consecuencia de una grave lesión de espalda, ha regresado a Carnoustie por la puerta grande.

«Hacía algunos años que no me sentía así. No he pegado realmente un mal golpe hasta el último hoyo», comentó animado Woods. A sus 42 años, todavía vislumbra la posibilidad de conquistar su cuarto Abierto Británico, después de anotarse seis birdies y terminar empatado en el sexto puesto.

Le acompañan sus compatriotas Webb Simpson (-5), Matt Kuchar (-5) y Zach Johnson (-5), ganador del Open de 2015, el sueco Alex Noren (-5), el norirlandés Rory McIlroy (-5), ganador en 2014, y el inglés Tommy Fleetwood (-5).

Cabrera Bello, último

Por su parte, Rafael Cabrera Bello (+7), el único español que queda compitiendo en Carnoustie, después de la eliminación de Sergio García y Jon Rahm al final de la segunda jornada, acabó empatado en el último puesto con el estadounidense Beau Hossler.

«No va a ser un gran torneo, juegue como juegue. Ahora queda recuperar la línea adecuada en el último día», dijo Cabrera Bello de cara a la última jornada de la 147 edición del Abierto Británico que se anuncia mojada y emocionante.