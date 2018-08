Rahm y Cabrera Bello acaban entre los diez primeros el torneo de la PGA

san luis. El vizcaíno Jon Rahm y el grancanario Rafa Cabrera concluyeron entre los diez primeros en el Campeonato de la Asociación de Profesionales de Golf de Estados Unidos (PGA Championship).

Rahm se anotó un bogey y un birdie en los últimos dos hoyos para acabar con un acumulado de -11, a cinco golpes del ganador del torneo, el estadounidense Brooks Koepka (-16). «La tónica general es que no me he dado oportunidades muy claras de birdie. Necesitaba todo un hito para poder empatar al ganador», dijo el joven golfista de Barrika, que ya cuenta con dos cuartos puestos en los grandes, después de su gran actuación en el Masters de Augusta.

«Estoy orgulloso de cómo me he manejado esta semana. Todavía tengo que encontrar el equilibrio perfecto o la medicina», comentó Rahm, después de una semana de calma y control de su carácter explosivo.

Gracias a su buena actuación, el vasco se sitúa como número cinco del mundo. Dustin Johnson mantiene el número uno aunque el ganador del PGA, Brooks Koepka, se coloca en la segunda plaza.

Por su parte, Cabrera Bello ha logrado una de las dos mejores rondas de la última jornada, con seis birdies y ni un solo bogey, y ha terminado con -9, empatado en el décimo puesto de la clasificación.

La sorpresa del torneo fue el 'retorno' de Tiger Woods. El estadounidense, ganador de 14 torneos de Gran Slam, luchó hasta el final por el título después de años peleando contra lesiones en su espalda y de regresar al circuito hace apenas ocho meses tras ser sometido a una fusión espinal.