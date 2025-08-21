La SDL busca su primer triunfo del verano

Poco importan los resultados del verano, aunque sí resultan trascendentales las sensaciones que deje el equipo sobre el campo. La SD Logroñés está viviendo ... una pretemporada de cal y arena en la que Adrián Cantabrana se muestra esperanzado por la actitud de su plantel, pese a que aún queden muchos errores por corregir. Es el momento de seguir rodando y esta tarde, a las 19.30 horas, los blanquirrojos lo harán ante un La Calzada de Tercera División en El Rollo en su cuarto test estival.

La SDL lleva desde el 28 de julio entrenando para un arranque liguero que dará comienzo el primer fin de semana de septiembre. El entrenador, aun siendo reconocido, se estrenaba en el banquillo y gran parte del vestuario, también, por lo que estas semanas el trabajo siempre ha estado enfocado en que los engranajes empiecen a encajar.

Se estrenó contra el Alfaro, con una derrota por la mínima (1-2) en el Ángel Aguado de Varea. Los blanquirrojos prosiguieron con un segundo amistoso contra el Eibar B que también acabó mal para los riojanos, al caer 1-2 en el marcador. Y en el tercer test contra un Tudelano, de sobra conocido, los chicos de Adrián Cantabrana cayeron por 0-2 contra los de Héctor Urquía. Tras este último partido, el entrenador blanquirrojo aseguraba que debían «ir ahondando en esas fortalezas y seguir trabajando en las debilidades», ya que «esta es una prueba más a nivel de minutos y de carga de cara a que el 7 de septiembre lleguemos en las condiciones que realmente queremos».

Los blanquirrojos han disputado tres partidos esta pretemporada ante Alfaro, Eibar B y Tudelano, todos ellos con derrota

Esta tarde, la SD Logroñés tampoco se moverá de La Rioja ya que tan solo viajará unos kilómetros hasta Santo Domingo de La Calzada, donde se enfrentará al equipo del pueblo, a partir de las 19.30 horas, buscando su primera victoria del verano.

Pese a que el conjunto capitalino parte como favorito, por plantilla, experiencia y categoría, no lo tendrá fácil para superar a un La Calzada que encara una nueva temporada en el Grupo XVI con el claro objetivo de colarse entre los puestos hegemónicos de la clasificación. Quiere replicar la épica de hace unas semanas, en las que se quedó a las puertas de meterse en Segunda Federación, y poco a poco va demostrando galones para ello.

Los calceatenses mostrarán un equipo reconocible, con la renovación del cuerpo técnico y de hasta once jugadores, y ya se ha enfrentado al Alberite y al Burgos B esta pretemporada.