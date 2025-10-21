LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Meseguer agarra de la camiseta a Orodea en el partido del domingo entre Náxara y Utebo. Carmelo Betolaza
Fútbol | Segunda Federación

Las decisiones arbitrales marcan el Náxara-Utebo

Las expulsiones de Merino y Viti cambiaron el rumbo de un partido en el que se activó el protocolo de agresión verbal en el minuto 69

Marta Hermosilla Garrido

Marta Hermosilla Garrido

Martes, 21 de octubre 2025, 07:57

Comenta

El partido disputado el domingo en La Salera finalizó con sabor amargo tanto para los jugadores que lo disputaron como para los aficionados que lo ... siguieron desde la grada. Y no fue por el resultado final (0-2), que también, sino por unas cuestionadas decisiones arbitrales que sin duda marcaron el devenir del partido contra el Utebo. El Náxara finalizó con nueve jugadores, aunque estuvo desde el minuto 23 con uno menos, y la crispación fue tal que se tuvo que detener el juego unos instantes activando el protocolo de agresión verbal. No se entendieron las expulsiones y el público estalló. Esto es lo que dice el acta de Elisabeth Calvo, la colegiada del día, sobre lo que ocurrió en el campo y fuera de él.

