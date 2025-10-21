Las decisiones arbitrales marcan el Náxara-Utebo

El partido disputado el domingo en La Salera finalizó con sabor amargo tanto para los jugadores que lo disputaron como para los aficionados que lo ... siguieron desde la grada. Y no fue por el resultado final (0-2), que también, sino por unas cuestionadas decisiones arbitrales que sin duda marcaron el devenir del partido contra el Utebo. El Náxara finalizó con nueve jugadores, aunque estuvo desde el minuto 23 con uno menos, y la crispación fue tal que se tuvo que detener el juego unos instantes activando el protocolo de agresión verbal. No se entendieron las expulsiones y el público estalló. Esto es lo que dice el acta de Elisabeth Calvo, la colegiada del día, sobre lo que ocurrió en el campo y fuera de él.

El encuentro, que se mantenía con 0-0 en el marcador sin un claro dominador, cambió radicalmente cuando la árbitra paró el juego en una jugada de ataque del Utebo con Merino metido en la medular. El centrocampista protestó la falta y se llevó una amarga sorpresa cuando Elisabeth sacó la primera roja del encuentro. Los motivos de la expulsión, tal y como se recoge en el documento, fue por «lanzar el balón a la cara de un adversario cuando el balón no está en juego».

El empate se mantenía en el marcador y pese a la superioridad numérica, el líder no se llegaba a sentir cómodo del todo ante un Náxara que exprimió al máximo sus recursos. Aunque ya poco pudo hacer cuando Viti «tras golpear con el codo a un adversario» durante un saque de esquina también fue obligado a dejar el terreno de juego. La colegiada justifica su expulsión en el acta asegurando que el blanquiazul «usó fuerza excesiva sin estar el balón en juego». Era el minuto 55 y el Náxara estaba con nueve jugadores mientras la grada coreaba: «Manos arriba, esto es un atraco».

Fue entonces cuando el Utebo, por mediación de Íñigo López, marcó el primer tanto del partido y el público mostró su enfado de la peor manera. En el minuto 69 se activó el protocolo de agresión verbal en su fase inicial obligando a paralizar el encuentro por insultos proferidos al asistente en la banda en los siguientes términos: «Ten cuidado a ver si te voy a dar con el paragüas; espero que hayáis cogido coche de alquiler porque no está la guardia civil y os vamos a pinchar las ruedas; no salís vivos de aquí, maricón, anormal», reza el texto.

El encuentro pudo terminar sin más parones y el Utebo acabó ganando por 0-2 en un partido en el que el fútbol no fue el protagonista.