El Calahorra agita un mercado muy tranquilo

Se acabó. Adiós al mercado de invierno. Los clubes respiran con tranquilidad, al igual que los jugadores, sobre todo aquellos que estaban con dudas sobre su presente. Pocos movimientos en el fútbol riojano. Sus cinco representantes en Segunda Federación despiden el mes con doce salidas ... y otras tantas llegadas. El Calahorra ha sido el más animado en esta ventana de fichajes, ya que registra hasta nueve cambios en la plantilla de Iván Ruiz. Cinco jugadores han dejado La Planilla y cuatro se suman. En el resto, comportamiento muy discreto, sobre todo en la UD Logroñés, que ha dado dos bajas, Aliaga y Ugarte (ésta solo federativa) y ha firmado a dos jugadores cuyo rendimiento en la primera vuelta deja de inicio dudas ante la exigencia de la entidad. En el caso de Valcarce, no jugó un minuto, y en el del central Joao Dias, fichajes anunciado ayer, muy poco.

UD Logroñés Una salida y dos fichajes con el riesgo de los pocos minutos

Joao Dias (Vila Franca de Xiara, Portugal, 2001) cerró ayer la plantilla de la UD Logroñés y se suma, en la nómina de caras nuevas, a Pablo Valcarce, que cumple su segunda semana con el equipo. Son las dos únicas novedades, únicas a la salida de Víctor Aliaga. El aficionado esperaba más, sobre todo en ataque, pero el mercado se reduce a dos nombres propios. Uno, Dias, ha jugado poco en el primer semestre y otro, Valcarce, estaba sin equipo.

Dias, que procede del Arenteiro gallego de Primera Federación, ocupará la ficha de Andoni Ugarte, al que el club da la baja federativa, aunque seguirá disfrutando de su contrato. Así, Sergio Rodríguez ya sabe con los jugadores que cuenta hasta que concluya la temporada. Con los que conoció cuando accedió al banquillo y a los que se suman Pablo Valcarce, jugador ofensivo que hoy cumple 32 años y que aún no ha debutado, y Joao Dias,

El nuevo jugador blanquirrojo responde a uno de los perfiles que buscaba la UD Logroñés en este mercado, el de central y además zurdo. Firma hasta el 30 de junio para jugar por la izquierda, puesto en el que venían moviéndose Pablo Bobadilla, que reapareció el domingo y Eloy Moreno. Llega desde una categoría superior, pero sale del cuadro gallego porque apenas estaba disfrutando de minutos, Seis partidos en total, cuatro de ellos en el once titular, los cuatro primeros de la temporada. Desde la octava jornada desapareció de la competición hasta la decimoctava y desde ésta última no ha vuelto a jugar, apenas superó los 354 minutos en liga. Eso sí, sus 186 centímetros de altura aportarán más poder aéreo a una demarcación de envergadura, pero que no suma en la estrategia ofensiva a balón parado y tiene problemas en la defensiva. Y al ser zurdo, la UD Logroñés podrá mejorar en la salida de balón por esa vía.

Joao Dias se formo en el fútbol portugués, en equipos como al Sporting, Alverca, Vitoria o el Estoril, en sus categorías inferiores hasta que dio el salto al fútbol español tras pasar por el filial del Mafra, también portugués. En julio del 2023 llegó al Manchego, en Segunda Federación, si bien en enero cambió de aires para dar un paso adelante al firmar por el Rayo Majadahonda, equipo de Primera Federación en el que fue titular en la segunda vuelta, pero con el que vivió el descenso de categoría. Tras su efímero y poco productivo paso por el Arenteiro firma por la UDL hasta final de temporada.

SD Logroñés Una salida y una llegada en el mercado de invierno

No hubo sorpresas en el último día de mercado y Carlos Pouso deberá afrontar los catorce encuentros de liga (y los que jugaría de clasificar para el 'play off') con una plantilla corta y joven. La única novedad de estos días fue la salida de Kepa Vieites, que había jugado muy poco, y la llegada al conjunto blanquirrojo de Jon Elorza, que ya ha tenido minutos (45) en los tres partidos a los que fue convocado. Delantero por delantero. Vieites jugó catorce encuentros a las órdenes de Pouso, aunque en solo dos ocasiones fue titular (Real C y UD Logroñés) sumando 277 minutos.

Elorza (San Sebastián, 27 años) tiene un perfil similar. Con pocos minutos en la Peña Deportiva ibicenca (grupo III de la Segunda Federación) después de una muy buena temporada anterior (2023/24), Elorza es un jugador con varios perfiles ya que se suele desenvolver por la banda, pero también puede hacerlo como carrilero o extremo. Esta campaña había disputado catorce partidos con el equipo balear, en los que había sumado un gol y había dado tres asistencias. A lo largo de su carrera deportiva militó en el Hernani, el Tolosa o la SD Leioa. En la temporada 2020/21 firmó por el Sestao River, de ahí pasó a formar parte del Arenas. El delantero deberá luchar por una titularidad cara, ya que se trata del puesto que suele ocupar Álvaro García, máximo artillero del conjunto blanquirrojo.

Alfaro Cambio de piezas y con el mismo número de jugadores

Consciente desde el principio de temporada de que la iba a afrontar con una plantilla corta, el Alfaro ha visto salir a dos jugadores en este mercado de invierno, que han sido reemplazados por otros dos: se han ido el portero Andrés Pinillos y el delantero Luis Jiménez y se han incorporado Jon López de Goicoechea bajo palos y el centrocampista Mario Gil, anunciado justo ayer procedente del Villarreal C.

A primeros de año, Andrés Pinillos y el club anunciaban su marcha. El guardameta se incorporaba a las filas del Varea. En su lugar, el Alfaro fichaba a Jon López de Goicoechea, portero de 23 años procedente del Bidezarra de la Tercera navarra. Así, la directiva completaba la dupla de porteros junto a Aitor Ekiza. Por el momento, Jon López aún no ha disputado ningún minuto.

En la pasada semana, el club blanquillo anunciaba que había dado la baja a Luis Jiménez a petición del jugador, un delantero que hasta la última jornada había jugado en dieciocho partidos esta temporada, seis de ellos de titular. Como movimiento para sustituirle, el Alfaro anunció este lunes el fichaje de Mario Gil, centrocampista de 19 años natural de Ribaforada y procedente del Villarreal C, adonde llegó hace 5 años desde la cantera de Osasuna, y que el cuerpo técnico apunta a ocupar la plaza de extremo

Anguiano Movimientos ofensivos con resultados inmediatos

El Anguiano ha enfocado sus esfuerzos este invierno en reforzar su parcela ofensiva. La salida de Imanol Barace al Extremadura y la grave lesión de Olarte hasta final de temporada han marcado la línea a seguir por la directiva serrana, que ha debido dedicarse al máximo estas semanas para encontrar a jugadores con experiencia en la categoría que quisieran venir al equipo asumiendo el contexto y limitaciones del mismo.

Los movimientos han resultado ser satisfactorios, tal y como se ha podido ver en los últimos partidos disputados. Primero se anunció la vuelta de Manu Calvo, tras su paso por Andorra, para dar respiro a Moha como delantero centro. Así lo hizo durante los partidos contra el Utebo y el Calahorra hasta que Héctor Urquía le dio la titularidad contra la SD Logroñés el domingo para dar la asistencia del único gol del partido.

El responsable del tanto fue Ayoub, otro de los recientes fichajes del Anguiano. El extremo, procedente del Ávila, ha sido una de las apuestas más acertadas del club al cumplir con creces en los tres partidos que lleva vistiendo la elástica azulona. Se estrenó dando la asistencia de gol ante el Utebo, además de estrellar el balón en la madera en otra gran ocasión, y se convirtió en el protagonista de la victoria en Las Gaunas ante la SD Logroñés.

El último movimiento ha sido el del extremo Gabriel Lizárraga. Llega del Tudelano y pese a no haber sumado muchos minutos, de momento, parecer ser un buen revulsivo para darle frescura y potencia al ataque del Anguiano en los minutos finales. Estos fichajes se han dado gracias a las bajas de jugadores como Naim, Aaron y Álex, que se suman a la de Barace en este mercado de invierno que está a punto de concluir.

Calahorra Un mes animado, con cinco bajas y cuatro fichajes

El Calahorra ha aprovechado el mes de enero para mover varias fichas comenzando con la salida del capitán y máximo goleador en la pasada temporada, Julen Ekiza, cuya marcha del club se comunicó el 2 de enero. Al día siguiente se incorporó el mediapunta Diego López de Haro que ha jugado desde su llegada. Ugaitz Martínez se fue el 9 de enero y Oier Herrera el 21.

La última semana ha sido la más movida en la entidad rojilla.El lunes comunicó la llegada del delantero Joel Sánchez, cedido por el Villarreal C. Ese mismo día el Calahorra hizo pública la salida del portero Juan Carlos Azón, mientaras que el miércoles desveló la rescisión del contrato, de mutuo acuerdo, con el delantero arnedano Jorge Martínez-Losa. El adiós del arnedano dejó paso a la llegada del mediapunta Luis Junior Martínez y de Asier Etxaburum que marcó el sábado.