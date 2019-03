Jornada 29 Zidane: «Necesitábamos ganar para nuestra moral» Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid. / REUTERS «Hemos sufrido muchísimo ante un rival que nos ha puesto las cosas muy difíciles», reconoció el técnico francés ICÍAR MUÑOZ Madrid Domingo, 31 marzo 2019, 23:21

«Necesitábamos la victoria para nuestra moral», reconoció Zinedine Zidane después de que el Real Madrid se llevase los tres puntos ante el Huesca (3-2) en el Santiago Bernabéu, donde el rival le puso las cosas «muy difíciles» al conjunto blanco.

«Ha sido un partido loco, pero bonito. Hemos sufrido muchísimo, pero tenemos que felicitar a nuestro rival. Son colistas pero han hecho un gran partido. Nos han molestado hasta el final. Conseguimos un buen resultado que necesitábamos para nuestra moral», admitía el técnico blanco.

«Hay un rival que ha hecho un gran partido. Nosotros estamos contentos con los tres puntos, pero sabemos que salimos de una temporada un poco complicada. Dentro del partido hemos tenido momento buenos y también dificultades», aclaraba Zidane.

Con respeto a los cambios realizados el entrenador francés no quiso darle la mayor importancia: «El equipo entrena todos los días y aprovechamos el momento en el que los jugadores se van con sus selecciones para dar minutos a quienes no tienen tantas oportunidades. Nos quedan nueve partidos, por lo que tenemos que acabar bien la temporada».

«A Brahim le he visto bien. Durante la temporada no ha jugado mucho, por lo que considero que la hora que ha jugado hoy lo ha hecho bien», explicaba sobre la titularidad del malagueño. Por otra parte, habló sobre la oportunidad que le ha dado a Luca Zidane tras estar Courtois lesionado y sentar a Keylor Navas en el banquillo: «Luca es el tercer portero, pero Thibout no estaba para el partido y Navas venía de estar con la selección. Hemos dado descanso a unos y minutos a otros».