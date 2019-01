Cuartos de final El Barça, en el bombo de cuartos a la espera de la denuncia del Levante Getafe, Valencia, Girona, Sevilla, Real Madrid, Betis y Espanyol completan el cuadro de la siguiente eliminatoria del torneo del KO P. RÍOS Viernes, 18 enero 2019, 09:37

Getafe, Valencia, Girona, Sevilla, Real Madrid, Betis, Espanyol y en principio el Barça. Hasta 66 títulos de Copa del Rey concentrados en seis campeones diferentes y la ausencia notable del Atlético. Ese es el cartel del sorteo de cuartos de final de la Copa del Rey que tendrá lugar hoy en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas con la incertidumbre instalada alrededor de la denuncia del Levante por la posible alineación indebida del canterano culé Chumi en el partido de ida disputado en el Ciudad de Valencia.

El Barcelona defiende que no hubo nada ilegal y se apoya en la circular de la Federación del 29 de noviembre de 2018 que modificó el Reglamento General y Código Disciplinario, que señala que para los casos de simultaneidad de licencias, las sanciones de carácter leve, como es el caso, se cumplirán en las competiciones en las que el infractor se encuentra haciendo uso de la licencia. Un supuesto con la que considera que el jugador cumplió legalmente el partido de sanción con el filial ante el Alcoyano el domingo y no estaba obligado a cumplir la sanción en Copa. No está claro que sea así. De hecho, el Levante reclamará tal y como confirmó su presidente, Quico Catalán.

Desde la Federación aclaran que la «simultaneidad de licencias de las permitidas en el Reglamento» no se refiere a un jugador del primer equipo y del filial, sino para casos en los que, por ejemplo, una persona juegue a fútbol y fútbol sala con el mismo club. Por ello y aunque hay ciertas discrepancias que son interpretativas, en la FEF asumían ayer a última hora que podría haber alineación indebida. Lo que está claro es que el Levante disponía de dos días para efectuar una reclamación y tal periodo ha transcurrido, algo que no impedirá que el club granota denuncie. «Entendemos que hay jurisprudencia sólida que avala que el club traslade a la Federación este hecho», dijo Catalán.