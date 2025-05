El DUX Logroño retorna a la élite

Historia. La que vuelve a acompañar, con mayúsculas, a un epoeico DUX Logroño. Con diferente nombre que en el verano del 2018, pero con la ... misma esencia y gen ganador que aquel EDF que se alzó en Madrid ante el Tacón. Las chicas han devuelto a La Rioja a la máxima categoría del fútbol femenino después de una exhibición futbolista ante el Cacereño (0-3 en la ida, 3-1 en la vuelta este domingo) que no hace otra cosa que demostrar una ambición sin igual que merece ser disfrutada en la liga de las estrellas. Allí jugarán la próxima temporada. Las espera una liga bien distinta, de más categoría y con una enorme proyección deportiva y mediática.

Héctor Blanco -otra vez Héctor devuelve a la máxima categoría a las riojanas- no quería especular y lo demostró con un once tipo que representaba a la perfección el ADN ofensivo que ha definido al DUX durante todo el curso. No se conformaba con el resultado de la ida, quería hacer aún más grande la gesta. La primera ocasión clara llegó tras un cabezazo de Iria Castro, que cazó un rechace en el área rodeada de compañeras. Poco después, Acedo lo intentó desde tres cuartos, pero Chelsea, que fue una espectadora más del partido salvo por alguna llegada puntual, atrapó sin problemas. La presión alta del cuadro local derivó en tres saques de esquina consecutivos repelidos por la zaga del Cacereño, que sufría para salir de su campo.

El dominio riojano era absoluto. Héctor Blanco lo había dejado claro días antes: «Queremos ese gol que mate la eliminatoria». Y así fue. Antes de que llegara el primero, Iria Castro rozó la sentencia con un disparo lleno de clase que obligó a Tania a volar para salvar al Cacereño cuando el crono marcaba los primeros veinte minutos. No hubo que esperar mucho tiempo para festejar el primer tanto ya que Mía Asenjo firmó el 1-0 con una tímida chilena a la salida de un córner, reafirmando esa jugada como el arma predilecta del conjunto vinotinto.

El equipo no levantó el pie del acelerador. Nora buscó sorprender con una carrera vertiginosa, pero Chelsea volvió a responder bajo palos, anticipándose con decisión en el mano a mano. La sentencia, por si quedara algún atisbo de dudas, llegó en el minuto 39, cuando Mía se quedó sola pero cedió con generosidad a Sonya, que no perdonó el 2-0, poniendo el contundente 5-0 en el global, mientras se escuchaba el 'Himno a Logroño'. La banda sonora, sin duda, era la idónea.

DUX LOGROÑO Chelsea, Iria Castro, Nata, Mía Asenjo, Marta, Sonya, Isina (Yui, 85) Belem, Ximena (Laura, 71), Sandra (Justina, 88) y Valderas (Nora, 85). 3 - 1 CACEREÑO Goles: 1-0, m. 20. Mía Asenjo; 2-0, m. 40. Sonya; 3-0, m. 56. Sonya; 3-1, m. 83. Nora.

Árbitra: Raquel Suárez González. Amonestó, con una cartulina amarilla, a la jugadora local Isina y a las visitantes Yorladiz y Lezcano.

El asenso estaba casi hecho, solo hacía falta esperar el pitido que señalase el final aunque en la grada ya se estaba pensando en cómo llegar a la fuente de Murrieta. Quedaban 45 minutos y, con la prudencia que ha caracterizado a cuerpo técnico y vestuarios, salió a jugar el equipo riojano como si la ventaja apabullante no fuera con ellas. Mía, demostró de nuevo su gran desborde físico para deshacerse de la defensa del Cacereño. No pudo anotar pero sí lo hizo su dupla en la delantera, Sonya. El tercero del día, el sexto de la eliminatoria, llegó tras un saque de esquina. El rival reclamaba que se había metido con la mano, pero el tanto subió al marcador en el minuto 58 para avivar aún más la fiesta.

El Cacereño tuvo una gran oportunidad de desquitarse, al menos, con un gol después de una mala salida de balón de Belem que aprovechó Yorladiz para quedarse sola frente a portería, pero el disparo fue flojo a las manos de Chelsea. No erró Nora en su remate tras un córner para irse de Logroño sin las manos vacías, aunque el nombre del campeón estaba claro.

Sonó el final y con él la euforia de un merecido premio que no se entiende sin los meses de trabajo y esfuerzo en el barro. El DUX Logroño es de Liga F, La Rioja es de Primera.