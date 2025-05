Minutos después del pitido final a Héctor Blanco todavía se le notaba en la cara la tensión que había vivido durante el partido. A ... ojos de los aficionados, podía parecer que el partido ante el Cacereño había resultado sencillo para su equipo, pero el propio técnico reconocía que no se había quedado tranquilo «hasta que faltaban dos minutos para el final» y entonces sí ha podido disfrutar de lo que él mismo califica como «una alegría inmensa».

Blanco ha crecido con este club, primero como EDF y ahora como DUX, y por eso momentos como el de este domingo los degusta de una manera muy especial. «Haber ascendido así, con toda nuestra gente, con toda la grada de Pradoviejo animando, es una sensación que se queda para nosotros y que no se nos va a olvidar jamás», asegura. «Devolver al fútbol riojano a la élite supone una alegría inmensa», añade.

Para el riojano, el partido de este domingo ha sido una muestra del espíritu que su equipo ha demostrado durante todo el curso. No querían especular, y lo han demostrado. «Íbamos a ir a ganar y las jugadoras tienen el premio de haberse impuesto en los dos partidos», se congratula. Así pues, su sentimiento no podía ser otro que de el orgullo. Por su cuerpo técnico, por sus jugadoras, por el club y por su entorno. «Estoy orgulloso, sobre todo por mi familia, por todo lo que me han apoyado; esto va por ellos», ha sentenciado antes de reconocer que el Héctor Blanco actual ha cambiado con respecto al que consiguió hace años el ascenso con el EDF. «Al final maduras e intentas corregir los errores que tienes», cuenta. «Creo que seré mejor dentro de cinco años, tanto en lo deportivo como en lo personas; quiero seguir creciendo y que el club también lo haga», resume.

Preguntado por el futuro, Blanco no ha querido mirar más allá de este fin de semana. «Tenemos que disfrutar y lo demás ya se verá», ha concluido el técnico riojano antes de seguir repartiendo abrazos sobre el césped de Pradoviejo.