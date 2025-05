De Pradoviejo... a la fiesta en Murrieta

Iñaki García Logroño Domingo, 25 de mayo 2025, 22:23 Comenta Compartir

Tras Pradoviejo, la siguiente parada del DUX Logroño era obligatoria: la Fuente Murrieta. El lugar donde se festejan todos los éxitos del deporte, tanto regional como nacional, vivió de nuevo este domingo una fiesta para celebrar la llegada de las riojanas a la máxima categoría del balompié femenino español.

Mia, Laura, Lorena, Yui, Marta... Jóvenes deportistas llegadas de muchas partes del globo terráqueo. De España y de países lejanos. Unas hablan en inglés, otras en español, pero este domingo todas juntas pronunciaron un mismo idioma, el de la celebración, el de la fiesta. Cantaron el Himno de Logroño, entonaron La Morocha y se dejaron la garganta con otros muchos temas.

Las jugadoras fueron las grandes protagonistas, pero también se unieron a la celebración los miembros del cuerpo técnico y de la directiva, así como un nutrido grupo de aficionados que no dudaron en completar la distancia que separa Pradoviejo y la céntrica fuente logroñesa para sumarse a los festejos.

Las jugadoras llegaron en autobús a Murrieta, se subieron a la fuente (sin agua) y bailaron sin parar. No se notaba que algunas de ellas habían jugado un partido de más de noventa minutos poco antes. No había dolores. No había pesares. Solo había caras sonrientes. Los rostros del ascenso del DUX Logroño la Liga F.