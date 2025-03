El BM Logroño sube su apuesta

El Ciudad de Logroño está en racha. Los números no mienten: ha sumado once de los últimos catorce puntos en juego en una dinámica ... que comenzó con el inapelable triunfo en el Palacio de los Deportes de León ante el Ademar (30-38) justo antes de Navidad. Desde entonces, con el parón por el Mundial por medio, los riojanos lo han ganado todo salvo la derrota en el último instante frente al Granollers (28-27) y el empate en casa del Nava (32-32). El franjivino puede jugar bien, regular o mal, pero nunca pierde la intensidad y el instinto devorador le hace un equipo totalmente distinto al que inició la temporada. Los de Miguel Velasco tienen además ambición y quieren más. Esta noche, a partir de las 20.00 horas, acuden a la Catedral del Anaitasuna, un pabellón en el que las cosas le salen bastante bien a los franjivino.

En concreto, en trece visitas los riojanos han ganado en nueve ocasiones, la última vez en la temporada pasada (33-36). Sin embargo, pese a tener los números a su favor, los franjivino son conscientes de que les espera un equipo necesitado de puntos como el navarro, que actualmente ocupa la decimotercera plaza de la clasificación después de sumar 14 puntos, cuatro por encima de la línea del descenso que marca el Benidorm y con los mismos que el Puente Genil, que en estos momentos disputará la promoción.

Además, el de Quique Domínguez es un bloque que tiene calidad, con dos jugadores con pasado franjivino, Ernesto Goñi y Oleg Kisselev, y otros dos que desembarcarán en tierras riojanas el curso que viene: el pivote y capitán Aitor García y el portero asturiano Marcos Cancio. «Es un equipo que en su casa es muy peligroso. Da igual contra quién juega, no pierde sus señas de identidad, atacan muy rápido y dan muchísima continuidad al juego», explicó Velasco. Ante esto, el Ciudad de Logroño está obligado a replegarse rápido para evitar esas transiciones veloces que impiden que la defensa se coloque correctamente.

El equipo pamplonés viene de caer en casa del Atlético Valladolid (34-26), pero en la jornada anterior ganó con comodidad al Rebi Cuenca por 33-26. «Lo vimos ante el Benidorm, son equipos que están abajo pero que podrían perfectamente estar mucho más arriba. Equipos muy peligrosos, con jugadores con calidad y que lógicamente si no haces un partido serio 60 minutos no ganas. Es una liga con mucha igualdad», sostuvo el entrenador franjivino, que podrá contar con todos sus jugadores. No así el Anaitasuna, que pierde para esta ocasión por lesión al central Marco Moreno.

Otro de los aspectos en los que deben igualarles los franjivino a los locales es en intensidad ya que, según Velasco, «es un equipo que, sobre todo en casa, es muy intenso y te puede pasar por encima». El BM Logroño llega a en un momento idóneo, mostrándose «muy competitivo». «Somos conscientes de que si seguimos sumando, tendremos luego enfrentamientos directos con equipos que están arriba y que nos pueden hacer engancharnos un poquito más, pero para eso hay que sacar casi todos los puntos», concluye Velasco.