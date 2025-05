El Logroño tiene que ganar al Ademar y esperar una victoria en Pucela

El Ciudad de Logroño jugará este domingo una final. El premio se muestra como un billete para participar el curso que viene en la EHF ... Liga Europea, aunque no depende de sí mismo. Los franjivino necesitan ganar y que el Atlético Valladolid haga lo propio en su cancha ante el Torrelavega. Los pucelanos han ganado todos sus encuentros en Huerta del Rey, incluido al Barcelona, salvo los empates frente a Cangas, en la primera jornada, y el Ciudad de Logroño.

Pero sobre todo, el equipo riojano debe vencer a un Ademar que busca el mismo premio y que suma los mismos puntos (37). Un empate aseguraría el quinto puesto de liga, pero no es suficiente para asegurar la plaza europea.

Los antecedentes entre logroñeses y leoneses en el Palacio de los Deportes son levemente favorables a los locales. En 17 encuentros disputados en territorio franjivino, los riojanos han ganado ocho, contra siete visitantes. Sin embargo, nadie se fía de nadie. Y menos en una liga tan igualada como la actual, que hasta la última fecha no se conoce todavía qué equipos serán los que jueguen competición continental y cuáles serán los que desciendan a la División de Honor Plata, lo que aporta dramatismo a esta jornada.

Miguel Ángel Velasco ha estado preparando con mimo este encuentro vital que se disputará en horario unificado este domingo a las 18.00 horas. Los riojanos llegan a esta cita pletóricos de moral, después de encadenar trece victorias, dos empates (frente a Nava y al Barcelona en el Palau) y una sola derrota contra el Granollers en el último segundo del choque.

Sin embargo, pese a reinar un buen ambiente en el vestuario por la dinámica del equipo de Velasco, son varios los jugadores que llegan muy justos al tramo final de la temporada, como Álvaro Preciado, Javi García, que jugará el año que viene en el Cangas de Morrazo, o Abdoula Modi, que no continuará vestido de franjivino al igual que el portero argelino Salim Mezaza. No obstante, nadie se quiere perder el encuentro ante el Ademar. La única baja prevista para el choque será la de Josip Zaja, con una rotura en la mano izquierda. Es más que probable que el lateral zurdo no llegue ni tan siquiera a la Copa que se jugará en Irún del 6 al 8 de junio.