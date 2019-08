Pablo Sáinz Villegas muestra su apoyo a Plácido Domingo «Él me ha hecho mejor músico y mejor ser humano», asegura en un tweet el guitarrista riojano tras las denuncias de acoso contra el tenor de nueve mujeres LA RIOJA Logroño Jueves, 15 agosto 2019, 18:26

Las reacciones a la acusación de nueve mujeres del mundo del a ópera de acoso sexual contra el tenor español Plácido Domingo no se han hecho esperar.

El guitarrista riojano Pablo Sáinz Villegas ha dedicado un tweet al que considera «el maestro Plácido Domingo» en apoyo al tenor con los hastag #StandbyDomingo y #ISupportPlacidoDomingo.

«Siempre ha sido una fuente de inspiración para mí a través de su luz y humanidad», añade el Sáinz Villegas. «Como muchos otros artistas me siento agradecido de considerarle mi mentor y amigo», asegura para terminar diciendo: «Él me ha hecho mejor músico y mejor ser humano».

Sáinz Villegas y Domingo lanzaron el año pasado en octubre su disco 'Volver' (Sony Classical), un álbum en el que el interpretaron una selección de grandes canciones españolas, hispanoamericanas y portuguesas de todos los tiempos. 'Sabor a mí', 'Adiós, Granada', 'Dos cruces', 'La morena de mi copla', 'Historia de un amor', 'Gracias a la vida' y el tango 'Volver', que da título al cedé, son algunos de los temas con los que ambos artistas sellaron y declararon una relación de mutua admiración y una gran amistad.

El Mtro. @PlacidoDomingo siempre ha sido una fuente de inspiración para mí a través de su luz y humanidad. Como muchos otros artistas me siento agradecido de considerarle mi mentor y amigo. Él me ha hecho mejor músico y mejor ser humano. #StandbyDomingo#ISupportPlacidoDomingopic.twitter.com/DwJ5OrtCgQ Pablo Sáinz Villegas (@PVillegasGuitar) August 15, 2019

Las palabras de apoyo del riojano no han sido las únicas en escucharse en el mundo de la música en torno a esta polémica. La mezzosoprano canaria Nancy Fabiola Herrera, amiga y compañera en numerosas ocasiones del tenor Plácido Domingo, ha cuestionado este jueves en un comunicado a las ocho de las mujeres que, de manera anónima, señalaron al cantante como abusador: «Veo cosas que no me cuadran. Huele a venganza asolapada», afirma, según informa EFE.

«Veo cosas que no me cuadran. Huele a venganza asolapada» Nancy Fabiola Herrera

La mezzosoprano, que ya salió con una nota en Facebook en defensa del tenor nada más conocerse las acusaciones hechas contra él por nueve mujeres -ocho cantantes y una bailarina- ha remitido a EFE un comunicado en el que va más allá: «¿Por qué esperar 30 años a denunciar cuando las leyes americanas hace mucho que protegen ante el abuso de poder? ¿Por qué hacerlo con un medio de prensa y no directamente en juzgados? ¿Por qué ponen el miedo 'al veto a la carrera' como justificación al consentimiento a tener relaciones, que -por lo que leí-, nunca fueron a la fuerza?», se pregunta.

Leer más Nueve mujeres acusan a Plácido Domingo de acoso sexual

«Me enseñaron a defenderme de pequeña. Manejé las situaciones con valentía, y dando un 'no' rotundo con amabilidad para establecer límites... Nunca tuve un problema. Nunca responsabilicé a nadie de mis logros y no logros, sólo a mí», dice la cantante en la nota y afirma para terminar que «muchas de sus colegas» piensan igual que ella. «Como mujer y artista -añade-, puedo decir, que en los 25 años que he tenido oportunidad de trabajar junto a Plácido, nunca tuvo un comportamiento impropio conmigo. Siempre ha sido una persona cariñosa, respetuosa, galante, protectora y tremendamente generosa».

Por otra parte, la soprano tolosarra Ainhoa Arteta, que protagoniza este jueves la última función de 'Madama Butterfly' en la Quincena Donostiarra, no ha dudado en salir al paso para defender la reputación de Plácido Domingo. «Sé que no es un acosador. Pondría mi mano en el fuego», ha declarado sin matices, según informa la agencia Colpisa. No niega que sea un hombre al que le gusta el galanteo o el flirteo, pero las relaciones que puedan haberse dado «habrán sido consentidas».

«Sé que no es un acosador. Pondría mi mano en el fuego. Todo esto es una calumnia y una canallada» Ainhoa Arteta

Ganadora en 1993 del concurso Operalia, fundado y presidido por el propio Domingo, la artista vasca no esconde lo mucho que debe profesionalmente al cantante madrileño. «Es un caballero y la persona más respetuosa que he conocido en mi vida. Todo esto es una calumnia y una canallada».

Además, Chía (Lucía) Patiño, compositora de formación y una de las primeras pupilas en la Ópera de Washington del tenor español Plácido Domingo, defiende sin ambages a su mentor de las acusaciones de acoso sexual que lo salpican y asegura que dos y tres décadas atrás «no era un dios, sino un gran tenor».

Nacida en Quito hace 52 años y directora Artística y Ejecutiva de la Fundación Teatro Nacional Sucre de la capital ecuatoriana entre septiembre y mayo de este año, Patiño conoció a Domingo en 2000, cuando estudió en la Ópera de Washington hasta 2003, donde llegó a convertirse en la primera directora escénica latina del programa de jóvenes artistas que dirigía el tenor.

«Jamás he oído un solo comentario de acoso contra él en los 20 años de carrera», afirma tajante la música que se especializó posteriormente en la dirección escénica en Estados Unidos, recoge EFE.

«Jamás he oído un solo comentario de acoso contra él en los 20 años de carrera» Chía (Lucía) Patiño

Esta compositora quiteña que en redes sociales ha mostrado su apoyo al «maestro», como suele calificar a Domingo, cuestiona las denuncias que han salido a la luz al calor del movimiento Mee-too.

«Yo tengo un problema cuando alguien acusa 30 años después y eso de que dicen que no podían negarse a sus reclamos porque era dios», aclara antes de definirlo simplemente «como un tenor en ascenso».

Fuera del campo de la música clásica, tampoco le faltan respaldos al titán de la ópera. Entre ellos, se ha podido escuchar el mensaje dePaloma San Basilio: «Es un artista de los que no abundan y con el que tuve el privilegio de compartir escenario». Hasta ahora, ningún intérprete de primera fila, que haya tratado al español, ha dicho lo contrario. A falta de una denuncia formal y pruebas, todo lo demás son especulaciones.

«Es un artista de los que no abundan y con el que tuve el privilegio de compartir escenario» Paloma san baisilio

Todos los teatros europeos, desde la Royal Opera House a la Ópera de Viena, pasando por el Teatro Real de Madrid y el Palau de les Arts de Valencia, mantienen los compromisos de Plácido Domingo. La investigación de la Ópera de Los Ángeles, que someterá a interrogatorios al personal del coliseo, así como a colegas del tenor (reconvertido en barítono), despejará las dudas.